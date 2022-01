María Somalo toma posesión como nueva consejera de Salud para "colaborar en el cambio del sistema sanitario"

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exdirectora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, María Somalo, ha tomado posesión está mañana de su cargo como nueva consejera de Salud, en sustitución de Sara Alba. Lo hace para "colaborar a ese cambio del sistema sanitario riojano que haga que la calidad de los servicios que acabemos prestando sean de la calidad que merecen los riojanos".

Para ello, ha indicado que parte "de la absoluta confianza que me merecen todos y cada uno de los profesionales del sistema sanitario", porque "estoy convencida que estoy rodeada de un número importante de hombres y mujeres fuertes para que la atención sanitaria sea la que se merecen los riojanos".

Ha sido en un acto breve, desarrollado en el Palacio de Gobierno riojano, y presidido por la jefa del Ejecutivo riojano, Concha Andreu, acompañada del resto de miembros del Gobierno regional.

Somalo que ha optado por la fórmula de prometer su cargo, ha agradecido en primer lugar la confianza depositada por Andreu para este nuevo cometido, así como a la consejera saliente por "la labor y el trabajo desarrollado en unos momentos complicados y difíciles".

La nueva consejera de Salud también ha tenido palabras de recuerdo para sus compañeros de Servicios Sociales, indicado que "me llevo los Servicios Sociales no solo en la cabeza sino en el corazón". "Me parece una estupenda oportunidad para elaborar esa necesaria coordinación sociosanitaria", ha añadido.