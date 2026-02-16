Archivo - Mariola Urrea, nombrada vicerrectora de Internacionalización y Relaciones Institucionales de la Menéndez Pelayo - INGRID FERNÁNDEZ - Archivo

LOGROÑO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado publica hoy, 16 de febrero, el nombramiento de la profesora de la UR Mariola Urrea Corres como vicerrectora de Internacionalización y Relaciones Institucionales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

La orden está firmada por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant Ripoll, que realiza el nombramiento a propuesta del nuevo rector de la UIMP, Ángel Pelayo González-Torre, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Cantabria, tras su toma de posesión del pasado 27 de enero.

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 472/2024, de 7 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

TRAYECTORIA DE MARIOLA URREA CORRES

Mariola Urrea Corres, profesora e investigadora del Área de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea en la Universidad de La Rioja, es diplomada en Altos Estudios de la Defensa Nacional por el CESEDEN y PDD en Economía y Finanzas, así como en Finanzas Sostenibles y Criterios ESG, además de Buen Gobierno Corporativo por la Escuela de Analistas Financieros Internacionales.

Autora de múltiples publicaciones científicas sobre el proceso de integración de la Unión Europea, ha desarrollado estancias de investigación en el Max Planck Institut de Heidelberg, el Instituto Universitario Europeo de Florencia en calidad de Jean Monnet Fellow y en la Universidad de Nueva York, como Emile Noël Fellow.

En 2017 recibió el Premio Francisco Javier de Landaburu (Eurobasque) por un trabajo de investigación. Ha comparecido como experta en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de La Rioja en asuntos relacionados con la Unión Europea. Desde 2025 es miembro del Scientific Advisory Board del Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law de Heidelberg (Alemania).

En el ámbito de la gestión universitaria ha sido decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de La Rioja y ha presidido la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho de España. También ha sido secretaria general y vicerrectora de Relaciones Institucionales e Internacionales.

En 2012 fue nombrada por el Consejo de Ministros vocal de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario. Ha sido condecorada con la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco (2013) y con la Cruz al Mérito Policial (2018). Es colaboradora habitual de prensa escrita y radio.