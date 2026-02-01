Marqués de Murrieta abre Casa Murrieta en Madrid: vino, diseño y lujo

Archivo - Casa Murrieta - ALVARO FERNANDEZ PRIETO/MARQUÉS DE MURRIETA

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Marqués de Murrieta, bodega pionera y centenaria de Rioja, ha abierto las puertas de su exclusiva sede en Madrid, 'Casa Murrieta, un concepto innovador en el mundo del vino que servirá como espacio social privado de la marca a nivel internacional, según informa en un comunicado.

En concreto, la reconocida bodega española da un paso más en su trayectoria marcada por la evolución continua con esta nueva sede, que incluye unas amplias instalaciones para el equipo de oficina y un espacio privado de 1.000 metros cuadrados ubicado en pleno centro financiero de la capital española, donde la cultura del vino, el diseño y el lujo se dan la mano.

"Casa Murrieta trae la esencia de nuestras bodegas de Rioja y Rías Baixas a Madrid, creando una atmósfera idónea en la que poder disfrutar de nuestros vinos acompañados por la gastronomía de más alto nivel. Abrimos un espacio único donde la arquitectura y el diseño de interiores han jugado un papel determinante bajo la dirección de Lázaro Rosa-Violán", ha subrayado el presidente de la bodega, Vicente D. Cebrián-Sagarriga.

De esta forma, Casa Murrieta con un espacio social, que es el gran protagonista de esta nueva sede,con una espectacular cava, sala de cata, comedor, salón privado y un gran patio ajardinado obra del estudio de paisajismo Locus Landscape.

Así, esta zona social está pensada para que se convierta en el escenario de catas y presentaciones para todos los profesionales vinculados a la histórica bodega en todo el mundo.

Casa Murrieta es también un centro artístico y cultural privado, ya que sus espacios acogen una exclusiva selección artística que recorre sus salas concatenadas, donde destacan obras de artistas como Chillida, Alexander Calder, Ramon Enrich, Joan Miró, Pablo Palazuelo o Antoni Tàpies. El mobiliario de autor incluye piezas únicas como una gran mesa de mármol de Calacatta y cristal de roca, o un gran mural inspirado en los surcos de la tierra riojana.

El reconocido interiorista Lázaro Rosa-Violán ha mostrado su "satisfacción" por formar parte de este proyecto y de "lograr trasladar a Madrid el espíritu de excelencia de una bodega número uno, llevando su esencia a una ciudad que, sin duda, también lo es". "Un desafío que, tanto mi equipo como yo, hemos afrontado con entusiasmo y que hoy celebramos con orgullo", ha reconocido.

Por su parte, Gonzalo Morillo, fundador del estudio de paisajismo Locus Landscape, ha asegurado que trabajar en Casa Murrieta ha sido una "experiencia verdaderamente apasionante". "Desde el inicio entendimos que el concepto no era diseñar una oficina, sino un hogar, una 'casa' en el sentido más profundo. En Casa Murrieta, el jardín no es solo un elemento estético: es un gesto firme de la propiedad hacia la sostenibilidad, la excelencia y la integración de la naturaleza en su día a día", ha destacado.

De esta forma, la inauguración de Casa Murrieta coincide con el reciente reconocimiento de la edición internacional de Forbes, que la ha nombrado mejor bodega de Europa en el prestigioso ranking 'The World's 50 Best Wineries'.