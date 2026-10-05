Este martes comienza en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía el ciclo de actividades 'África Imprescindible'

LOGROÑO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'África Imprescindible' comienza mañana, martes 6 de octubre, en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía con la proyección del documentar 'Stolen fish'. Será a las 19 horas de entrada libre hasta completar foro.

El documental, dirigido por Gosia Juszczak en 2021, muestra cómo Gambia, el país más pequeño de África continental, se está quedando sin pescado, su principal fuente de proteínas y sustento económico.

A través de las historias de tres personas locales -Abou, Mariama y Paul-, la obra expone la pérdida de seguridad alimentaria, la destrucción de la pesca artesanal y las causas que empujan a muchos jóvenes a emprender peligrosas rutas migratorias hacia Europa. A continuación, se ha programado un debate sobre este tema.

Ya el día 22 de octubre también a las 19 horas el turno será para la película 'After the long rains', una producción de Kenia dirigida por Damien Hauser en 2023.

El arte de la disuasión familiar se impone sutilmente cuando uno de tus vástagos plantea qué quiere ser de mayor. Por ejemplo, artista. Sin más, el desconcertante horizonte laboral se vuelve gris, pero muchas veces por desconocimiento. La respuesta paterna es un 'no' de cajón.

Por eso, la nueva película del director suizokeniano Damien Hauser es una enseñanza global necesaria. La historia nos transporta a la ciudad costera de Watamu (Kenia), donde conoceremos a Aisha, una niña de diez años con sueños grandilocuentes que le harán cuestionar los confines de su comunidad tradicional.

Guiada por la determinación inquebrantable de convertirse en actriz en Europa, Aisha desafía las expectativas y redefine su camino en la vida.