Este martes comienza Rutea La Rioja 2026; 30 jóvenes europeos recorrerán la región a través de una microcredencial UR

LOGROÑO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este martes, 28 de julio, comienza la iniciativa Rutea La Rioja 2026 un proyecto Erasmus+ impulsado por la asociación juvenil Manfred on Tour por la que un grupo de 30 jóvenes expedicionarios de toda Europa recorrerán los 7 valles de La Rioja desde el 28 de julio al 5 de agosto. Los participantes acreditarán sus conocimientos sobre desarrollo e integración territorial a través de una microcredencial de la Universidad de La Rioja.

La iniciativa Rutea La Rioja 2026 combina voluntariado, deporte, aventura, aprendizaje, cuidado de la naturaleza, camaradería, conocimiento y desarrollo rural. Su objetivo es promocionar la cultura, el desarrollo personal, el cuidado de los pueblos y el mantenimiento del paisaje y las tradiciones.

Los jóvenes participantes tienen entre 22 y 30 años y proceden de Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Grecia y España.

En ese marco, el programa formativo de la microcredencial contempla aprovechar la oportunidad que ofrece el entorno para ampliar conocimientos sobre él. En la ruta itinerante se descubrirán aspectos de Botánica en el valle de Valvanera, de Microbiología en el río Iregua, de Economía y Geografía en el Camino de Santiago o de Astronomía en el Molino de Ocón.

Los organizadores de Rutea La Rioja pretenden reivindicar con este programa los valores de nuestro entorno, muchos de ellos todavía desconocidos. El proyecto se plantea como una invitación para que todo el mundo explore nuestra región con otros ojos y descubra las oportunidades que hay en él.