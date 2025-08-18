Con el Programa Concilia para abonados a Logroño Deporte

Este martes comienzan las inscripciones al programa deportivo municipal 2025-2026, concretamente con las inscripciones al Programa Concilia exclusivamente para personas abonadas a Logroño Deporte.

Se trata de actividades que buscan contribuir a la conciliación de la vida personal y familiar posibilitando que coincidan en el mismo horario e instalación la actividad infantil con la del adulto.

Así, desde mañana a las 9,00 horas y hasta el día 24 de agosto, las personas abonadas a Logroño Deporte tendrán la prioridad para apuntarse a las actividades de este Programa Concilia.

Pasada esta prioridad de inscripción, las plazas libres quedarán abiertas de forma individual como el resto de actividades, en sus periodos de inscripción concreta.

El programa deportivo municipal de la temporada 2025-2026, bajo el lema 'Date vida', ofrece en esta edición un nuevo enfoque basado en invertir en la salud de los vecinos de Logroño y en una atención más personalizada.

Habrá novedades para todos los públicos y un incremento de actividades en los barrios.

Logroño Deporte iniciará así un nuevo curso con un programa deportivo que se desarrollará de octubre a mayo y que ofrece en esta edición 19.405 plazas distribuidas entre la oferta de actividades dirigidas de la temporada, las campañas escolares, los torneos puntuales de golf, pickleball, y tenis o el torneo municipal de baloncesto.

También la primera liga municipal de pádel, las actividades del campus Mini Héroes de Navidad, las previstas en la Sala Salud, las de la actividad 'Super Héroes' en Las Norias para los institutos interesados, y las ofertadas a través del convenio con las asociaciones de las empresas de la salud y el ejercicio físico, lo que supone 862 plazas más que el año anterior.

RESTO DE INSCRIPCIONES, DESDE FINALES DE AGOSTO

El programa este año se puede consultar en la página web de Logroño Deporte (www.logronodeporte.es).