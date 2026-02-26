Martín agradece a quienes están ayudando a los menores migrantes: "Ya tenemos un niño en la máxima categoría de fútbol"

Archivo - Rescate por Salvamento Marítimo - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Políticas Sociales, María Martín, ha agradecido hoy a "toda la gente de bien" que está ayudando a la acogida, e integración, de los menores migrantes no acompañados en La Rioja. "Ya tenemos un nuevo en la máxima categoría de fútbol", ha señalado.

Martín ha respondido, en la mañana de hoy, a una pregunta del portavoz de Vox, Ángel Alda, que ha afirmado que "no hay ningún riojano con sentido común que sea capaz de entender qué es lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular" en la acogida a menores migrantes.

Para la consejera, "el temor que debe tener cualquier político, sea del partido que sea, es que se instale el racismo, el clasismo y el odio en la sociedad".

Con respecto a la asignación de menores a La Rioja, ha criticado que el Gobierno de La Rioja se enteró "por la prensa" del acuerdo alcanzado por el Gobierno central con Junts con una "distribución de obligado cumplimiento".

Dicho esto, ha mostrado "toda humanidad, todo consenso, toda lealtad institucional" al Estado y ha señalado cómo, "en medio del caos" creado por Pedro Sánchez "y aprovechado por la extrema derecha", La Rioja lo que está haciendo es "trabajar con asociaciones, ayuntamientos e instituciones".

Lo hace, ha dicho, "para primar el interés superior del menor y ayudar a que esos menores en situaciones inimaginables puedan tener un sitio para formarse, trabajar y ayudar a sus familias".

Ha querido dar las gracias "a la Iglesia Católica, a los ayuntamientos que están ayudando y a sus ciudadanos; a los centros educativos; a la Federación de Empresas; a las federaciones deportivas; y a las familias acogedoras".

Personas, ha relatado, que, "cuando conocen sus historias y cuando conocen a los niños", "se les caen los velos de los prejuicios y lo único que dicen es en qué puedo ayudar", sumando un reproche al PSOE tras el rechazo a la acogida del alcalde socialista Félix Caperos.

Ha sumado agradecimientos "a los jóvenes riojanos que les integran y a toda la gente de bien, que es la mayoría que tiende la mano al que lo necesita" para finalizar recomendando la película Viaje al País de los Blancos.