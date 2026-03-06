Más de 15.800 miembros de la comunidad educativa participaron en charlas formativas para prevenir situaciones de riesgo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOGROÑO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Durante el curso 2024-2025 y dentro del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros escolares y sus entornos, en La Rioja se impartieron 572 charlas en centros educativos, a las que acudieron 15.871 asistentes (15.124 alumnado) y padres, madres y profesorado (747)-. En comparación con el curso 2023-2024, se produce un incremento de 657 asistentes y la solicitud de ocho charlas más.

El Plan Director está dirigido por la Delegación del Gobierno de España en La Rioja, mediante la coordinación del Área de Alta Inspección Educativa. Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -Guardia Civil y Policía Nacional-, junto con la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y la Jefatura de Tráfico en La Rioja, son los responsables de impartir las sesiones formativas demandadas por la comunidad educativa.

El principal objetivo de este plan es dotar a los más jóvenes del conocimiento y las herramientas necesarias para prevenir o detectar situaciones de riesgo que puedan afectar a su seguridad en todos los aspectos de su vida. Al igual que en anteriores ediciones, las charlas se focalizan en el alumnado de Secundaria y se centran en cuatro áreas temáticas: riesgos de internet; acoso escolar y delitos de odio; drogas, alcohol y vandalismo; y violencia de género, sexual y doméstica. Asimismo, existe una quinta posibilidad temática, dirigida al profesorado y a las familias, que aúna contenidos de los cuatro focos anteriores.

En cuanto a las sesiones formativas de Tráfico, son impartidas por personas que han sufrido accidentes viales, con el fin de que los estudiantes conozcan las consecuencias de los mismos y la importancia de la seguridad vial. Respecto a Primaria, las charlas se imparten al profesorado y Ampas que lo soliciten. Para los alumnos y alumnas de estos centros educativos de Primaria, solo se acude para atender casos especiales por problemas puntuales detectados.

BALANCE DE LAS CHARLAS

De acuerdo a los datos recogidos en el balance del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros escolares y sus entornos durante el curso académico de 2024-2025, se constata que la comunidad educativa de La Rioja muestra gran interés por las charlas que se desarrollan en las aulas para informar, formar y prevenir sobre diferentes riesgos.

Por materias, las más solicitadas para el alumnado riojano durante el curso pasado fueron las relacionadas con los riesgos de internet (223), acoso escolar (132), violencia de género (78), drogas, alcohol y vandalismo (61) y las relacionas con la seguridad vial (57). Otras 21 charlas tuvieron como destinatarios a Ampas y profesorado.