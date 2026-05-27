Más de 200 estudiantes de 9 centros participan en la final de 'Coreando', un proyecto para reflexionar sobre valores - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 245 estudiantes de nueve centros docentes riojanos de Educación Primaria, Secundaria y Educación Especial de La Rioja han participado hoy en la final de 'Coreando. Por el mundo que queremos', un proyecto inclusivo de formación coral escolar impulsado por la Consejería de Educación y Empleo, a través del Centro Riojano de Innovación Educativa (CRIE).

Esta iniciativa permite al alumnado, a través del repertorio musical seleccionado, reflexionar sobre diferente aspectos y valores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el cuidado del medio ambiente, la paz, la solidaridad y la interculturalidad.

El director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, ha asistido en Riojaforum al concierto final de 'Coreando', un evento que "no es solamente un certamen coral, sino un proyecto educativo que se sirve de la música para transmitir valores universales sobre convivencia y futuro", ha destacado.

'Coreando. Por el mundo que queremos' es un proceso de aprendizaje compartido que comienza con la práctica individual diaria en las aulas y finaliza con la suma de todas las voces dentro del espacio escolar. A partir de este punto, se articula la colaboración entre los distintos centros que forman parte de este proyecto, potenciando así un trabajo conjunto y enriquecedor.

El canto es una de las experiencias musicales más completas que se pueden ofrecer en los centros educativos, ya que se trata de una actividad que no requiere de conocimiento técnicos previos en el alumnado ni tampoco se precisa de instrumentos. Esta característica convierte a 'Coreando' en una propuesta inclusiva y accesible, que ayuda al alumnado a descubrir sus posibilidades vocales, a escuchar a los demás y a coordinarse con el grupo en torno a un proyecto común.

Después de ensayos durante todo el curso y diferentes conciertos en los propios centros, este encuentro conjunto que se ha celebrado hoy en Riojaforum ha permitido reunir a todas las voces del proyecto "con canciones que hablan de diversos temas sencillos pero importantes como ayudarnos, respetarnos, cuidar el planeta o aprender juntos", ha subrayado Martín.

En este sentido, el director general de Innovación y Ordenación Educativa ha reconocido que "precisamente aprender juntos es lo más importante de este día, porque hoy comparten escenario centros diferentes, con alumnos diferentes y con realidades diferentes". Además, ha reconocido que "creemos en una educación en la que cada persona tiene algo que aportar, porque el mundo que queremos no necesita personas iguales".

Los centros que han participado en la actuación final del proyecto 'Coreando. Por el mundo que queremos' son Escuelas Pías (Logroño), Cabello de la Rosa (Logroño), Gregoria Artacho (Cenicero), Conservatorio Eliseo Pinedo (Logroño), La Salle-El Pilar (Alfaro), Menesiano (Santo Domingo de la Calzada), Marqués de Vallejo (Logroño), Las Gaunas (Logroño) y Amor Misericordioso (Alfaro).