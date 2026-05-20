Más de 200 personas participarán este domingo en la III Marcha Solidaria Valle del Jubera, con recaudación para VencELA - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas participarán este próximo domingo en la III Marcha Solidaria Valle del Jubera. Una caminata de 16,5 kilómetros por los espectaculares paisajes de esta Reserva de la Biosfera, que, un año más, destinará su recaudación a la asociación VencELA Rioja.

El presidente de la Asociación Amigos de Santa Marina, Rubén Barrio; la presidenta de la Asociación Peña Esquillas de Santa Engracia, Blanca Fernández; y la presidenta de VencELA Rioja, Paqui Terroba, han presentado este miércoles la prueba, que partirá a las 9 de la mañana del domingo 24 desde Santa Engracia.

Barrio ha comentado en la presentación que la marcha, que alcanza su tercera cita con vocación de permanecer, "se creó para dinamizar y dar un poco de luz a la zona, a todos los pueblos", a lo que ha sumado que "se buscó también darle un sentido un poco social", destinando la recaudación a esta asociación.

En este sentido, ha recordado que "el año pasado, reunimos cerca de 400 euros" para VencELA, contando para ello con unos 200 participantes. En esta edición, con la inscripción ya cerrada, con 230 personas, se plantea poder llegar a los 300 participantes con quienes puedan estar interesados en acudir el mismo día de la prueba, a partir de las 8 horas.

También a partir de esa misma hora, los ya inscritos pueden ir a retirar sus dorsales y camisetas. Rubén Barrio ha detallado que la ruta saldrá a las 9 de la mañana del municipio de Santa Marina. Con una dificultad media, tiene 16,5 kilómetros y "es espectacular porque recorre de esas zonas muy bonitas de la Reserva de la Biosfera".

Habrá tres avituallamientos, en la ermita de San Juan y en los enclaves de Bucesta y de Reinares, ambos abandonados pero "en unos paisajes preciosos". Posteriormente, por un barranco se va hacia la zona de Santa Marina, para finalizar ya en el pueblo.

"Con tanta agua como ha caído está muy espectacular y muy bonito todo el entorno, con los bosques, las praderas, los robles", ha recalcado Barrio.

Fernández, por su parte, ha insistido en que "a día de hoy las inscripciones están cerradas", con esas 230, "pero hay posibilidad de inscribirse allí mismo", antes de la salida de la ruta, ya que "habrá un puesto aparte para todas aquellas personas que no se han inscrito, puedan inscribirse y participar".

Esta inscripción de última hora tiene un precio de 20 euros, en los que se incluye el seguro de la marcha, los tres puestos de avituallamiento, la comida y el sorteo posterior. "Y también camisetas -ha explicado- aunque hay que advertir que quizá allí ya no hay camisetas para todo el mundo que se inscriba allí".

Al finalizar la marcha se celebrará, con la correspondiente inscripción, una comida popular, con rancho, bebida -vino o agua- "y un café con unas pastas para terminar". Después, se llevará a cabo un sorteo con productos de la zona, donados por los colaboradores de la prueba.

En palabras de Paqui Terroba, "estamos muy agradecidos porque año tras año, hemos disfrutado de estas marchas también preparadas, con entornos tan bonitos y en un día que al final es muy de fiesta".

Se ha mostrado "gratamente sorprendida" por el tamaño del cartel "que ha tenido que ser más grande por la cantidad de colaboradores que tiene la marcha".

Una iniciativa que, además de la parte económica "que siempre nos hace falta, porque los tratamientos y los cuidados son elevados y todo viene bien" para enfrentarse a la enfermedad, "nos da sobre todo visibilidad".