Más de 200 profesionales del enoturismo se acreditan para asistir este miércoles a la gala Best Of en Haro

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los mejores del enoturismo del Rioja se reúnen este miércoles 8 de octubre en Bodegas Bilbaínas (Haro) para la celebración de la gala de los Premios Best Of Wine Tourism 2026 Bilbao-Rioja.

Organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, con la colaboración del Gobierno de La Rioja, la ceremonia reunirá a más de 200 profesionales del sector -bodegas, alojamientos, restaurantes, agencias, medios de comunicación y representantes institucionales-.

Contará asimismo con la presencia de las principales autoridades locales y regionales.

La gala Best Of Wine Tourism se ha consolidado como un espacio de conexión entre empresas de la comunidad Best Of y profesionales del enoturismo del vino de Rioja en Álava, Bilbao y La Rioja.

Además de reconocer los proyectos más destacados, el evento es un foro de relación y visibilidad empresarial que impulsa la cooperación y genera nuevas oportunidades de negocio en el ámbito del turismo del vino.

Estos prestigiosos galardones son convocados conjuntamente por las Cámaras de Comercio de Álava, Bilbao y La Rioja, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

Obtener un Premio Best Of Wine Tourism implica mucho más que un reconocimiento. Las empresas distinguidas:

Ganan visibilidad global a través de los canales de comunicación de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, presente en once regiones vitivinícolas líderes.

Acceden a la fase internacional del certamen, que este año se celebrará en Burdeos del 2 al 6 de noviembre, donde se entregarán los galardones Global Winner.

Refuerzan su posicionamiento y prestigio, asociando su marca a la excelencia enoturística reconocida globalmente.

Se integran en un catálogo internacional de empresas líderes de referencia, utilizado en acciones de promoción, ferias y campañas de comunicación de la red mundial y de las instituciones promotoras.

CATEGORÍAS DE LOS BEST OF 2026 Y CANDIDATOS.

El prestigioso reconocimiento Best Of Wine Tourism se otorga en siete categorías: Alojamiento; Experiencias Gastronómicas; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de Enoturismo; Servicios de Enoturismo y Prácticas Sostenibles de Enoturismo.

Los 31 proyectos candidatos han sido presentados por: Almudena Merino Artista, Asociación Cultural Sumilleres de La Rioja, Restaurante Tastavín, Bodega Teodoro Ruiz Monge, Bodegas Amador García, Bodegas Faustino, Bodegas Izadi, Bodegas Lozano, Bodegas Martínez Lacuesta, Bodegas Montecillo, Bodegas Valdemar, Bodegas Ysios, Brittany Ferries, Centro de la Cultura del Rioja-Magmacultura, CVNE, El Legado, El Retiro del Obispo, Faustino Rivero Ulecia, Hospedería de Los Parajes, Hotel Viura, La Manducateca, Las Lías Bilbao Restaurante, Bodegas Ostatu, Palacios Vinos de Finca-Bodegas Nivarius y Proelio, Ramón Bilbao, Restaurante Otium, Rioja Alavesa Turismo, Rioja Wine Trips, Thabuca Wine Tours, Villa-Lucía Espacio Gastronómico y Vintae.

Los Premios Best Of Wine Tourism reconocen a las empresas que prestan los mejores servicios de enoturismo en las once principales zonas vitivinícolas del mundo: Adelaida (Australia), Bilbao-Rioja (España), Burdeos (Francia), Hawke's Bay (Nueva Zelanda), Lausanne (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso-Casablanca (Chile) y Verona (Italia).