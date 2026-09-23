Más de 2.000 jóvenes de La Rioja nacidos en 2008 ya han solicitado el Bono Cultural Joven 2026

Archivo - Chapa del Bono Cultural Joven, en el Museo de Bellas Artes - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.014 jóvenes de La Rioja nacidos en el año 2008 ya han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 en La Rioja, una cifra que en toda España alcanza las 300.000.

La Delegación del Gobierno ha informado de la quinta edición del programa, impulsado por el Ministerio de Cultura, que otorga cuatrocientos euros a cada persona que haya cumplido, o cumpla, la mayoría de edad este año.

Se trata de una cantidad que, por primera vez, puede destinarse no sólo al consumo de productos culturales, sino también a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales.

Así, con la voluntad de fomentar la creatividad como parte del desarrollo de las personas jóvenes y el acceso a la cultura desde un rol más activo y participativo, el Bono Cultural Joven 2026 permite elegir entre dos modalidades.

En primer lugar se pueden repartir los cuatrocientos euros usando hasta doscientos en artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico.

Esto incluye entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bienes integrantes del patrimonio histórico español, bibliotecas, exposiciones, cursos en modalidad presencial sobre materias relacionadas con la cultura, festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales.

También, instrumentos musicales, partituras musicales, cámaras fotográficas y programas informáticos orientados específicamente a la producción, creación y práctica creativa.

Otros cien euros para productos culturales en soporte físico: libros, revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas, videojuegos, discos de vinilo y CDs.

Y la misma cantidad para consumo digital o en línea: suscripciones a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, libros digitales y canciones o álbumes digitales a través de plataformas de venta de música.

También, suscripción para descarga de archivos multimedia (incluyendo pódcast), cursos en línea sobre materias relacionadas con la cultura y suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas.

En segundo lugar, se puede destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre cursos y talleres de contenido cultural (en modalidad presencial y en línea), instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

El Ministerio de Cultura, ha indicado la Delegación del Gobierno, está colaborando con la Plataforma del Tercer Sector para que el Bono Cultural Joven sea cada vez más accesible a los sectores de población más vulnerables.

Su contribución, ha señalado, permite ampliar la difusión de la actual convocatoria del Bono y ayudar a los jóvenes de estos sectores de población a realizar el trámite de solicitud.

SOLICITUD

Para solicitar el Bono Cultural Joven 2026, las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años este año han de registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web hasta el próximo 31 de octubre.

Además del requisito de la mayoría de edad alcanzada en este 2026, para poder obtener el Bono, la persona debe tener nacionalidad española y residencia legal en España, o ser solicitante de asilo, desplazada temporal o extranjera extutelada.