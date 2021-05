LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 200.000 personas identificadas y más de 4.300 locales inspeccionados en el segundo Estado de Alarma en La Rioja. Estos datos, se han dado a conocer en la última reunión de coordinación del Centro de Coordinación (CECOR), órgano que tiene como objetivo de garantizar el cumplimiento de todas las medidas contenidas en el Real Decreto 926/2020, así como del resto de normativa autonómica dictada para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.

La delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán Funes, y los

representantes del Ejecutivo regional han querido agradecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías locales su dedicación durante el segundo estado de alarma para garantizar la seguridad de la ciudadanía y el cumplimiento de las medidas establecidas en esta crisis sanitaria.

Respecto al balance de las actuaciones desde el 25 de octubre, día en el que se aprobó el segundo estado de alarma, en La Rioja se han identificado a 200.816 personas y se han inspeccionado 4.375 locales.

En cuanto a las propuestas de sanción a la ciudadanía durante este periodo, 7.129 fueron por no usar mascarilla, 5.715 por no respetar el confinamiento nocturno, 3.201 por no respetar el confinamiento perimetral, 2.422 por superar el número máximo de personas reunidas, 1.205 por fumar sin mantener la distancia mínima y 701 por el consumo en la calle o permanecer en vía pública sin mantener la distancia mínima.

Por otro lado, se han denunciado a 137 locales por permitir fumar o consumir en barra, entre otros incumplimientos. También se han propuesto para sanción a 54 establecimientos por superar el aforo, a otros 68 por permitir el no uso de mascarilla y 37 por superar el horario permitido. Además, se han cerrado 164 chamizos con prohibición de abrir.

Por último, el CECOR recuerda que el estado de alarma concluye y el proceso de vacunación avanza, pero la crisis sanitaria continúa. Por ello, insiste en que la ciudadanía debe ser consciente de la necesaria responsabilidad individual para conseguir proteger a la sociedad.