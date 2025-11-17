Más de 26 propuestas teatrales, para público familiar e infantil, se suman el "exitoso" cartel de ACTUAL 26

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival ACTUAL 2026 -que se celebrará en Logroño del 2 al 6 de enero- continúa desgranando su programación y lo hace, en esta ocasión, para presentar los espectáculos teatrales así como las actividades en familia y también para el público infantil. Más de 26 citas que amplían el exitoso cartel del festival, todas ellas de gran calidad, y con el foco puesto en llegar a todos los públicos.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha dado a conocer, en concreto, las actividades del Escenario Insólito, Sala Negra, BIBE ACTUAL, ACTUAL en Familia, juegos de mesa y Pixel and Games.

Antes de desvelar los títulos, Iturriaga ha querido poner en valor el empeño de todos "para presentar estos espectáculos", un trabajo que "requiere de muchos meses de esfuerzo que, por suerte, está teniendo muy buena acogida entre los riojanos".

En este sentido ha recordado "en ocho días desde que se presentaron los grandes conciertos del ESCENARIO UNIR se han agotado las entradas". O lo que es lo mismo "a 56 días antes del Festival ya no quedan entradas para esas citas". Aforo también casi completo en los Cafés Cantantes y casi la mitad vendidos ya para los Vermús Toreros. "Intuimos que en lo que vamos a presentar hoy también se llenen en poco tiempo".

ESCENARIO INSÓLITO

Así las cosas, Iturriaga ha comenzado presentando la programación de Escenario Insólito, de la mano de 'AESCENA'. Como ha recordado esta propuesta lleva espectáculos a lugares poco convencionales. Habrá cuatro compañías riojanas y dos de fuera de nuestra ccaa.

Desde el 2 de enero al día 6, habrá "un montón de pases y propuestas" con espectáculos que duran en torno a los 20-40 minutos y a un precio reducido de seis euros.

Comenzarán con 'Rompeolas', de Higiénico Papel Teatro, el viernes 2 y el sábado 3, en la primera planta del Mercado de Abastos. Será para 40 personas por pase y de 20 minutos de duración. Horarios en actualfestival.com

Continúará con 'Sexamigos', de Serendipity Teatro, en el Palacio de los Chapiteles (Instituto de Estudios Riojanos). La obra es la ganadora del festival 'Badarán que hablar'. La propuesta es para mayores de 16 años, dura 17 minutos y será cada pase para 20 personas. Habrá seis pases entre los días 2 y el 3 de enero.

Las propuestas riojanas son las siguientes. 'En blanco. Quienes somos cuando la memoria nos olvida', de Peloponeso Teatro. A partir de 14 años, en la Biblioteca de La Rioja. Será de 40 minutos y para 40 personas por pase. Habrá 8 pases en total los días 2,3,4 y 5 de enero.

Nueve Lunas Teatro representará 'A las mujeres de mi familia' en la calle Capitán Gaona, número 11, bajo. Para 20 personas los días 3 y 4 de enero.

Por su parte, Chamán Producciones ofrecerá 'Una de las cien mil cosas', en la plaza del Mercado, para público adulto, con cuatro pases los días 5 y 6 de enero.

Escenario Insólito contará también con el espectáculo '¿Bene?', de Mon Teatro, también para público adulto, los días 5 y 6 de enero, con cuatro pases.

SALA NEGRA

Ya en la Sala Negra se ofrecerán seis propuestas durante tres días y con tres propuestas cada día. Serán a las 17,00 horas -para un público más infantil- y a las 21,00 horas para uno más adulto. A un precio de 5 euros.

La sesión de las 17,00 horas acogerá el día 2 de enero 'El Pirata Barba', el 3 'Sirenikas' y el 4 de enero 'Diminutivo', la historia de amor entre un panecillo y una magdalena sorda.

A las 21,00 horas será el turno de 'El peor espectáculo del mundo... de momento', el día 2, 'La loca historia del siglo de Oro' para el día 3 y 'Gloria Bendita' el día 4.

'BIBE ACTUAL'

Tras la novedad del año pasado y su "gran éxito", ACTUAL ofrecerá también este año la iniciativa 'BIBE ACTUAL'. Con dos propuestas para los más pequeños. Una de ellas será el taller de los sentidos 'Historias al hilo', los días 2,3 y 4 de enero, con tres pases cada día, a las 10,00 a las 11,15 y a las 12,30 horas. Serán en el aula inclinada de La Bene para niños de entre 0 y 6 años, acompañados por, al menos, un adulto.

El aforo será de 50 personas por sesión, a un precio de 5 euros. Ofrecen "un lugar mágico para dedicar a la experiencia de emociones y de sentidos pensada para la primera infancia", ha dicho Iturriaga. Una instalación inmersiva inspirada en la leyenda del hilo rojo.

Además, BIBE ACTUAL ofrece también 'KL'AA. Tu Canción' el viernes 2 de enero, en la capilla de la Bene, con dos pases, a las 10,30 y a las 12,30 horas. En este caso se podrán adquirir entradas dobles a 12 euros y triples a 15 euros. Está destinado para niños de 0-5 años. El viernes, día 3, será el turno de Madame Lumière, y el día 4 han organizado un espectáculo de experimentación sonora y visual, una experiencia de 360 grados, inmersiva, cercana y participativa titulada 'Texturas'.

ACTUAL EN FAMILIA

Roberto Iturriaga ha presentado también los ciclos de La Gota de Leche de 'ACTUAL en familia' que se desarrollarán los días 2,3 y 4 de enero a las 12,00 horas, para niños hasta 5 años. Ofrecerán 'Isla Mandarina' el día 2, 'Vagavatú' el 3, y Violeta y Péndula ofrecerán el 4 de enero un espectáculo con pequeños títeres.

Finalmente ha detallado los juegos de mesa de ACTUAL que tendrán lugar, por un lado, en el IRJ el 2 de enero de 11,00 a 13,30 horas y luego, dos días más, el 3 y el 4, en el local Chester, a partir de las 16,00 horas. Inscripciones gratuitas pero necesarias.

Como ha indicado, "todavía no se pueden desvelar los juegos porque se decidirán a través de un sorteo por redes sociales".

RECREATIVOS

Por último Iturriaga ha presentado la propuesta de Pixel and Games para disfrutar de los recreativos de los años 90. Habrá cinco propuestas los días 2 de enero a las 18,00 horas, el sábado a las 12,00 y a las 18,00 horas y el domingo a las 12,00 y a las 18,00 horas. Tendrá un precio de cinco euros y la recaudación íntegra será para un bien solidario.

Toda la información de los espectáculos, sus horarios, sinopsis y la compra de entradas está ya disponibe en actualfestival.com.