Más de 300 corredores tomarán este domingo la salida en la Carrera Popular Virgen de la Esperanza Patrona de Logroño

Más de 300 corredores tomarán este domingo la salida en la Carrera Popular Virgen de la Esperanza - CARRERA VIRGEN DE LA ESPERANZA

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogerá este domingo 14 de diciembre la Carrera Popular Virgen de la Esperanza Patrona de Logroño, a la que se espera la participación de más de tres centenares de corredores.

La prueba, que dará comienzo a las 10,30 horas, con la celebración de la carrera familiar, con un recorrido de 900 metros. Media hora más tarde, a las 11.00 horas será el momento de la prueba principal. Tendrá un nuevo recorrido de seis kilómetros por el Casco Antiguo de Logroño (tres vueltas al circuito).

Con salida y llegada en la Plaza del Mercado (en la Calle Portales), esta cita deportiva, en la que participarán más de 300 corredores, forma parte del Circuito Carreras de Logroño y tiene un marcado solidario e inclusivo, ya que se ha diseñado un circuito prácticamente llano y en asfalto para que todo el mundo pueda participar.

La carrera popular tendrá su salida en la Plaza del Mercado y la encargada de dar la salida será Bárbara, la reina de la pantaloneta. De ahí se continuará por las calles Portales, Capitán Gallarza, Bretón de los Herreros, Once de Junio, Marqués de San Nicolás, Sagasta y Ruavieja, donde se tomará la rotonda del puente de Piedra para seguir por las calles El Puente, La Cadena, Rodríguez Paterna y llegar de nuevo a Portales y a la Plaza del Mercado, donde también se ubicará la línea de meta.

Desde la organización, en su objetivo de acercar el deporte a la ciudadanía, se ha querido llevar la carrera al Casco Antiguo de Logroño para que todas las personas que lo deseen puedan acercarse el domingo 14 de diciembre a animar a los corredores.

Todos los corredores que lo deseen podrán realizar la carrera portando gorros de Papá Noel, elfos o renos, porque diversión y deporte van de la mano. Quienes lo deseen aún pueden apuntarse de manera presencial tanto para la carrera popular como para la familiar.

Este sábado 13 de diciembre, de 10 a 13 horas, en el punto de recogida de dorsales que se ha habilitado en el Polideportivo Las Gaunas, será posible inscribirse a un precio de 20 euros (5 euros en el caso de la prueba familiar).

Los dorsales se entregarán en el polideportivo Las Gaunas, el sábado 13 de diciembre, de 10 a 13 horas; y el mismo día de la carrera, también en el polideportivo Las Gaunas, de 8,30 a 10 horas.

Habrá trofeos para los tres primeros corredores y para las tres primeras corredoras en cruzar la línea de meta (categoría absoluta). También habrá trofeos a los primeros clasificados en categorías femeninas y masculinas en Juvenil, Sénior, Máster y Discapacitados Físicos Ambulantes (cualquier discapacidad, handbike y silla de ruedas).

Las clasificaciones podrán consultarse nada más terminar la prueba en el sitio web https://www.actualsportgestion.com

EVENTOS PARALELOS

Para amenizar la jornada habrá pintacaras para los más pequeños.

Por otro lado, la Peña Simpatía colaborará con la Carrera Popular Virgen de la Esperanza Patrona de Logroño y preparará chocolate con bizcochos de soletilla. El precio de la degustación será 2 euros y todo lo recaudado irá destinado FARO La Rioja.

Además, al comprar el chocolate se entregará un tique para participar en el sorteo de camisetas de equipos deportivos (DUX Logroño-firmada por toda la plantilla-, Real Sociedad, CB Clavijo), un pack de 24 latas de Mostea, dos bonos de fisioterapia de Perez y Salcedo, regalos de Más por Menos, un par de zapatos de El Naturalista y un par de zapatos de The Art Company.