Más de 380 alumnos riojanos exponen sus proyectos en el 'II Encuentro Ciencia y Tecnología en la calle' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 388 estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, procedentes de 12 centros educativos de La Rioja, han participado en el 'II Encuentro Ciencia y Tecnología en la calle', donde han expuesto sus trabajos de divulgación científica, matemática y tecnológica al público en general.

De esta forma, el alumnado ha compartido sus proyectos desarrollados en las aulas, en el marco del programa Tecnociencia, y han comunicado sus procesos y resultados a quienes se han acercado a Riojaforum.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto con el viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Miguel Ángel Fernández, y el director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, han visitado al alumnado que, durante la mañana de hoy, han presentado sus proyectos científicos, previamente trabajados dentro de la iniciativa Tecnociencia.

Debido a las adversas condiciones climatológicas la celebración de este encuentro, organizado por la Consejería de Educación y Empleo a través del Centro Riojano de Innovación Educativa (CRIE), ha tenido que ser trasladado al vestíbulo del Palacio de Congresos Riojaforum, en Logroño.

A través de esta iniciativa, los estudiantes han compartido sus trabajos con el público general, lo que contribuye al desarrollo de vocaciones científicas y fomenta el espíritu innovador y emprendedor. La finalidad es involucrar al alumnado y permitir que puedan exponer los fundamentos científicos, matemáticos y/o tecnológicos, a través de una comunicación clara, la experimentación manipulativa y la construcción de prototipos.

POTENCIAR EL APRENDIZAJE, LA CREATIVIDAD Y LAS VOCACIONES

Además, se pretende que el visitante no solo observe, sino que descubra, interaccione y comprenda los conceptos presentados gracias a la interacción con el alumnado, favoreciendo así el desarrollo de la competencia matemática, la competencia en ciencia, tecnología e ingeniería y la competencia en comunicación lingüística.

Iniciativas de este tipo potencian el aprendizaje del alumnado y contribuyen al desarrollo de vocaciones científicas, mediante un planteamiento activo y práctico de la enseñanza de las ciencias. También se fomenta la creatividad, así como el espíritu innovador y emprendedor entre el alumnado participante, a la vez que se adquieren actitudes de compromiso y responsabilidad.

En este II Encuentro Ciencia y Tecnología en la calle, se han presentado un total de 15 proyectos de 12 centros educativos riojanos. A los casi 400 estudiantes que han participado en este evento, les acompañaban 38 docentes de las distintas etapas.

En la etapa de Infantil han participado los siguientes centros: CEIP Caballero de La Rosa, de Logroño, con el proyecto 'Cuando llueve y hace sol, el arco iris muestra su esplendor'. CPEIPS La Salle - El Pilar, de Alfaro: 'La gran expedición al volcán'. CEIP San Pío X, de Logroño: 'Beathing air / El aire que respiramos'.

En la etapa de Primaria: CPEIPS Amor Misericordioso, de Alfaro: 'director de ruido y calma: aprendemos a convivir en un aula inclusiva'. CEIP Caballero de La Rosa, de Logroño: 'Los sonidos de la materia'. CPEIPS Compañía de María - La Enseñanza, de Logroño: 'Sismolab'. CPEIPS Purísima Concepción y Santa María Micaela, de Logroño: 'Matemagia: los números tienen truco'.

En la etapa de Secundaria: CPEIPS Compañía de María - La Enseñanza, de Logroño: 'La química en la agricultura riojana'. IES Duques de Nájera, de Logroño: 'Huellas científicas'. CPEIPS La Salle - El Pilar, de Alfaro: 'Del laboratorio a tu cuerpo: la historia de las formas farmacéuticas'. CPEIPS Los Boscos, de Logroño: 'Colores de la naturaleza: de la cueva al laboratorio'. CPEIPS Salesianos Domingo Savio, de Logroño: 'Precious plastic: transformar residuos en diseño útil'.

En la etapa de Bachillerato: IES Escultor Daniel, de Logroño: 'Tecnoradio. Materiales y supermateriales: propiedades, ensayos, tratamientos y fabricación industrial'. IES Esteban Manuel Villegas, de Nájera: 'Sistema automático de ventilación para invernadero controlado por temperatura'. IES Gonzalo de Berceo, de Alfaro: 'Código en acción: computación'.