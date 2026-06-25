Más de 40 entidades se lanzarán a las calles para reivindicar los derechos LGTBIQA+ en Logroño este sábado 27

Presentación manifestación por los derechos LGTBIQA+ - GYLDA

LOGROÑO 25 Jun. (EUROPA PRESS) - La entidad social riojana GYLDA LGTBI+ junto a más de 40 entidades riojanas, entre asociaciones, sindicatos, colegios profesionales y partidos políticos, marcharán este sábado 27 por el centro de Logroño en apoyo y defensa de los derechos de las personas LGTBIQA+.

La salida está prevista a las 20 horas de la plaza del Mercado y la pancarta principal llevará como lema ¡A las calles con Orgullo! Disidencia y Resistencia.

"Orgullo, porque seguimos reivindicando la alegría de existir y vivir en libertad. Disidencia, porque muchas veces nuestras propias vidas cuestionan normas rígidas sobre cómo debemos ser, amar o formar una familia. Y resistencia, porque no vamos a aceptar retrocesos en derechos ni en dignidad", explica Sol Mendoza, activista.

Desde la organización hacen "un llamamiento a toda la ciudadanía riojana" porque es una convocatoria "para todas las personas que creen en la igualdad, en la convivencia y en una sociedad donde nadie tenga que esconderse para ser quien es. Queremos volver a llenar las calles de Logroño de diversidad, de reivindicación y también de esperanza, porque el Orgullo sigue siendo necesario y porque los derechos humanos nunca pueden darse por conquistados para siempre".

El objetivo es seguir construyendo en comunidad "una sociedad más libre, más diversa y más justa". Desde la veterana asociación en apoyo y defensa de la diversidad afectiva, sexual, familiar y de género señalan que "este año hemos querido poner el foco en las personas intersex, una realidad todavía muy desconocida para gran parte de la sociedad y que implica a casi un 2% de la población: el mismo porcentaje que personas pelirrojas y más que personas con los ojos verdes".

Se refieren a las personas que nacen con características sexuales, genéticas u hormonales que no encajan en las definiciones binarias tradicionales de masculino o femenino y que históricamente han sufrido invisibilidad, patologización e incluso intervenciones sin su consentimiento. Por eso, subrayan que "defender los derechos intersex es defender la autonomía corporal, la dignidad y el respeto a la diversidad humana en todas sus formas".

En la rueda de prensa, celebrada este jueves 25, con la participación de algunas de las entidades que participarán en la reivindicación, también han insistido en la necesidad de un Pacto de Estado contra los discursos de odio. "Porque los discursos de odio no son una opinión más. Son la antesala de la discriminación, de la exclusión y, demasiadas veces, de la violencia. Porque cuando determinadas formas de señalar a colectivos vulnerables se normalizan, las consecuencias terminan llegando a la vida cotidiana de las personas. Por eso creemos que todas las instituciones democráticas deben comprometerse a prevenirlos, combatirlos y proteger a quienes los sufren".

Además de la manifestación de Logroño, también han reseñado que habrá representación riojana en la manifestación estatal de Madrid y es que Gylda participará el sábado siguiente en la marcha de la capital estatal. Quienes deseen participar pueden escribir un mensaje directo en las redes sociales de @GyldaRioja.

BALANCE SATISFACTORIO DE LA RIOJA ORGULLO HASTA EL MOMENTO

Durante este mes están teniendo lugar diferentes actividades culturales, divulgativas, informativas y de ocio dentro de La Rioja Orgullo. Desde Gylda LGTBI+ han empezando trasladando "un enorme agradecimiento a las entidades colaboradoras, a las instituciones, al voluntariado y, especialmente, a todas las personas que están participando en las actividades.

"Hemos llenado espacios de cultura, reflexión y encuentro. Hemos visto familias disfrutando juntas en el Morrete Family Camp, personas acercándose por primera vez a actividades del colectivo, el aparcamiento del Revellín lleno con más de 8.500 personas vibrando con la experiencia del Morrete Fest junto a nosotras. Nos satisface sentir que nuestra comunidad sigue creciendo", ha indicado el vicepresidente de la asociación.

Cárcamo ha indicado que este apoyo "demuestra que La Rioja es una tierra diversa y plural, y que existe una ciudadanía comprometida con la convivencia, el respeto y los derechos humanos".

Ha recordado que, además de la manifestación, quedan un cuentacuentos hoy a las 18 horas en La Gota de Leche, el Bola bola de la Bárbara a las 20,30 horas en este maravilloso Café Moderno, la gala drag de La Rioja Orgullo, mañana viernes a las 20 horas en la discoteca de avenida de Navarra y la inauguración de la biblioteca Gylda el domingo a a las 7 de la tarde en el Centro LGTBI+, además de actividades organizadas por otras entidades la próxima semana.