Más de 600 corredores participarán este domingo en la IV Carrera En Logroño Se Corre

Más de 600 corredores participarán en la IV Carrera En Logroño Se Corre
Más de 600 corredores participarán en la IV Carrera En Logroño Se Corre - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 7 febrero 2026 11:35
Seguir en

   LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Logroño acogerá este domingo, 8 de febrero, la celebración de la IV edición de la Carrera En Logroño Se Corre, una prueba ya consolidada en el calendario deportivo de la ciudad y que este año contará con la participación de más de 600 corredores.

   La carrera forma parte del Circuito de Carreras de Logroño y está organizada por Actual Sport Gestión e Iberpop Producciones, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y acercar el atletismo a todos los públicos.

   La salida y llegada de la prueba estarán situadas en el Paseo del Espolón (calle Francisco Muro de la Mata). A las 11 horas se dará la salida a la Carrera Familiar, mientras que a las 11,30 horas comenzarán las pruebas de 5 y 10 kilómetros.

   Uno de los grandes atractivos de esta edición será la reedición de la Carrera del Año, un duelo muy especial entre dos leyendas del atletismo español: Martín Fiz y Fermín Cacho, que se medirán en el 5K. Además, ambos capitanearán sus respectivos equipos, Team Martín y Team Fermín, que competirán por proclamarse el mejor conjunto de la jornada.

   Como antesala a la prueba, el sábado 7 de febrero, a las 11:00 horas, se celebrará un entrenamiento de activación previo a la carrera, dirigido por Fermín Cacho, con salida desde el Polideportivo Las Gaunas, abierto a todos los corredores inscritos.

   Tras la finalización de las carreras tendrá lugar la entrega de trofeos, y los más pequeños podrán disfrutar de actividades paralelas como pintacaras y animación musical, reforzando el carácter familiar y festivo del evento.

   La IV Carrera En Logroño Se Corre se presenta así como una cita deportiva y social de referencia, que llenará las calles de Logroño de deporte, convivencia y ambiente popular.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado