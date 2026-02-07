Más de 600 corredores participarán este domingo en la IV Carrera En Logroño Se Corre

Más de 600 corredores participarán en la IV Carrera En Logroño Se Corre - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogerá este domingo, 8 de febrero, la celebración de la IV edición de la Carrera En Logroño Se Corre, una prueba ya consolidada en el calendario deportivo de la ciudad y que este año contará con la participación de más de 600 corredores.

La carrera forma parte del Circuito de Carreras de Logroño y está organizada por Actual Sport Gestión e Iberpop Producciones, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y acercar el atletismo a todos los públicos.

La salida y llegada de la prueba estarán situadas en el Paseo del Espolón (calle Francisco Muro de la Mata). A las 11 horas se dará la salida a la Carrera Familiar, mientras que a las 11,30 horas comenzarán las pruebas de 5 y 10 kilómetros.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la reedición de la Carrera del Año, un duelo muy especial entre dos leyendas del atletismo español: Martín Fiz y Fermín Cacho, que se medirán en el 5K. Además, ambos capitanearán sus respectivos equipos, Team Martín y Team Fermín, que competirán por proclamarse el mejor conjunto de la jornada.

Como antesala a la prueba, el sábado 7 de febrero, a las 11:00 horas, se celebrará un entrenamiento de activación previo a la carrera, dirigido por Fermín Cacho, con salida desde el Polideportivo Las Gaunas, abierto a todos los corredores inscritos.

Tras la finalización de las carreras tendrá lugar la entrega de trofeos, y los más pequeños podrán disfrutar de actividades paralelas como pintacaras y animación musical, reforzando el carácter familiar y festivo del evento.

La IV Carrera En Logroño Se Corre se presenta así como una cita deportiva y social de referencia, que llenará las calles de Logroño de deporte, convivencia y ambiente popular.