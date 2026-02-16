Más de 600 personas participaron este sábado en actividades de 'Ciencia La Rioja' por Día de Mujer y Niña en la Ciencia - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 personas han disfrutado este pasado sábado de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2026. Unas iniciativas que forman parte del proyecto 'Ciencia La Rioja', organizado por el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño.

El espectáculo 'Ciencia a lo grande' y diversos talleres creativos y científicos han centrado las propuestas, desarrolladas en el edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja y en la Biblioteca municipal Rafael Azcona.

El programa está coordinado por un equipo de investigadoras de la UR, liderado por María Rodríguez y Natalia Medrano, y cuenta con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica (UCC+i) de la UR y de la Fundación Española de Ciencia y Tecnológica (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El espectáculo 'Ciencia a lo grande', celebrado en el Aula Magna del edificio Quintiliano, registró un lleno total (192 plazas), con la reserva de entradas agotada a las pocas horas de abrir las inscripciones.

Durante el espectáculo, a cargo de la empresa especializada en eventos científicos 'Esciencia', numerosos experimentos asombraron a los asistentes, principalmente familias, que pudieron participar como voluntarios en diversos retos científicos.

También los talleres de estampación en tela, serigrafía, fofuchas y 'El dragón de Mary Anning' -con tres sesiones de 1 hora de duración cada uno- estuvieron al completo. Se han celebrado en distintas aulas y seminarios del edificio Quintiliano y han permitido a los participantes conocer a algunas de las principales mujeres científicas a través de propuestas creativas.

A lo largo de la mañana, los grupos universitarios de divulgación científica 'Vaya Primos', 'Vaya Profes' y 'Vaya Cuerpos' han ofrecido en el vestíbulo del mismo edificio talleres de matemáticas, con juegos de ingenio y retos para público familiar; actividades para visibilizar a las mujeres en la ciencia, atención a la diversidad, igualdad e inclusión, y otras sobre salud y bienestar.

Además, un grupo interdisciplinar de investigadores de la UR han realizado demostraciones y experimentos relacionados con la química, la física y la impresión 3D.

También la Biblioteca Rafael Azcona ha acogido, en su espacio ArteFábrica, los talleres 'Creaciones en azul'. En la primera sesión, de 10 a 11,30 horas, se ha impartido el taller '¡Tu jardín en azul!, para niños a partir de 8 años; y en la segunda sesión, de 12 a 13,30 horas, el Taller 'Botánica en azul', a partir de 16 años.

Los participantes han aprendido cómo crear mediante la técnica de la cianotipia, un procedimiento fotográfico con el que se consiguen negativos de un precioso azul intenso. Científicas como la botánica Anna Atkins fueron las primeras en usar esta técnica para ilustrar sus herbarios.

El programa de celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia continúa hasta el 28 de febrero con diversas propuestas: más de 50 charlas de investigadoras de la UR en centros escolares; ruta de escaparates 'Mujeres científicas en las Cien Tiendas'; selección de libros y material sobre mujer y ciencia en las Bibliotecas de La Rioja, Rafael Azcona y Biblioteca Universitaria (que incluye la iniciativa 'biblioteca viajera'); exposición 'Mujeres científicas' en el vestíbulo del edificio Quintiliano, y el IV Concurso de dibujo '¿Cómo ves tú a una científica?' (para escolares de Infantil, Primaria y Enseñanzas medias). El programa completo está disponible en www.unirioja.es/ciencia-la-rioja).

Naciones Unidas declaró la jornada del 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con el objetivo de "lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas". Pretende, además, fomentar vocaciones científicas y visibilizar el papel de la mujer en la Ciencia.