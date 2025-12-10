Más agentes policiales y guías útiles para aumentar la seguridad de comerciantes y clientes en Logroño por Navidad

Logroño contará con más agentes y guías útiles para aumentar la seguridad de comerciantes y clientes en Navidad - EUROPA PRESS

LOGROÑO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

De cara a la nueva campaña navideña, la Policía Nacional ha vuelto a intensificar sus dispositivos de seguridad por las calles logroñesas para controlar y evitar, en la medida de lo posible, la delincuencia que aumenta por estas fechas. Para ello se incrementará el número de agentes uniformados y de paisano y repiten con el Plan Comercio Seguro con una guía útil y diferentes consejos para proteger al comercio y a los clientes.

Los agentes de la Policía Nacional, Ramón Vila y Gemma Ichaso, han destacado que este dispositivo específico se mantendrá durante el mes de diciembre y parte del mes de enero. El Plan, que está vigente todo el año, se refuerza en determinadas fechas para prevenir la comisión de hurtos, robos con violencia, intimidación, robos con fuerza o estafas.

Así las cosas, como han explicado ante los medios de comunicación, los servicios se intensificarán diariamente en las franjas horarias de mayor actividad comercial y afluencia de público.

DESPLIEGUE ESPECIAL

Habrá un despliegue especial por parte de la Policía Nacional que, además, se reforzará con la presencia de Unidades de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial, tanto en vehículos rotulados tipo zeta o vehículos camuflados y en motos.

Además, durante estas fechas se repartirán -tanto a comerciantes como a ciudadanos- unas guías que han sido elaboradas por el Ministerio de Interior y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que recogen una serie de consejos y medidas de seguridad par evitar ser víctimas de los tipos delictivos más frecuentes en las zonas comerciales.

Se trata, han dicho, "de concienciar tanto a los propietarios de los comercios, como a los clientes de que con unas simples medidas pueden prevenir y evitar se víctimas de estos delitos".

REUNIONES

Desde la Policía Nacional han recordado que, con motivo de la mencionada campaña, la Delegación de Participación Ciudadana de la Policía se ha entrevistado y lo seguirá haciendo durante estas fiestas con representantes de la FER, Cámara de Comercio, Punto Comercio, Federación de Vecinos, sectores vecinales y representantes de las principales joyerías.

En ellas se informan de los tipos de hurtos y robos con fuerza más frecuentes, la posible presencia de grupos de delincuentes organizados e itinerantes y su forma de actuar así como de la existencia de nuevas modalidades delictivas como, por ejemplo el robo por encargo o falsos pedidos. También de las personas que se dedican a robar determinadas marcas y productos, perfiles de los delincuentes más activos o los utensilios empleados en la comisión de robos con fuerza.

Por su parte, los comerciantes proporcionan información sobre horarios y zonas que consideran de riesgo o alto riesgo, sus preocupaciones, dudas y sugerencias.

Además todos los ciudadanos que lo deseen pueden ser informados través de las redes sociales, fundamentalmente en @policia e @interiorgob, desde donde se ofrecerán pautas de seguridad para disfrutar de una Navidad Segura.