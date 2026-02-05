Más de un centenar de profesionales sanitarios de La Rioja Cuida se forman en atención prehospitalaria avanzada - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de cien profesionales sanitarios de La Rioja Cuida han completado con éxito cursos de formación avanzada en atención prehospitalaria impartidos por la National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT), con el objetivo de mejorar significativamente la capacidad de respuesta ante emergencias traumatológicas y pediátricas en el ámbito prehospitalario de la comunidad autónoma.

Los programas formativos, desarrollados en las instalaciones de la Escuela Riojana de la Administración Pública en Logroño, han incluido dos de los cursos más prestigiosos a nivel internacional en atención de emergencias: el PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) y el EPC (Emergency Pediatric Care), ambos reconocidos por su rigor científico y su aplicabilidad práctica en situaciones críticas.

El curso PHTLS, orientado específicamente a estandarizar y optimizar la evaluación, estabilización y traslado del paciente traumatizado grave, proporciona a los profesionales sanitarios las herramientas necesarias para reducir la morbimortalidad mediante la aplicación sistemática de protocolos basados en la mejor evidencia científica disponible.

Este programa formativo hace especial énfasis en la 'hora de oro' del paciente traumatizado, ese período crítico en el que las decisiones y actuaciones del equipo prehospitalario pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los profesionales han trabajado intensivamente en el reconocimiento rápido de lesiones potencialmente mortales, la priorización de intervenciones según el contexto y los recursos disponibles, y la toma de decisiones bajo presión en escenarios de alta complejidad.

Por su parte, el curso EPC ha capacitado a los profesionales en el manejo específico de urgencias y emergencias pediátricas, población que requiere conocimientos y habilidades especializadas. Su atención requiere protocolos adaptados, equipamiento específico y una comprensión profunda de las diferencias en la presentación clínica de las patologías según el grupo de edad.

Durante el curso los participantes han desarrollado competencias en la evaluación pediátrica sistemática, el manejo de la vía aérea en niños, la dosificación segura de medicación, el reconocimiento precoz del shock y la insuficiencia respiratoria, así como en la comunicación efectiva con pacientes pediátricos y sus familias en situaciones de alta tensión emocional.

Ambos programas formativos han combinado sesiones teóricas de actualización con prácticas intensivas basadas en simulación de escenarios reales, permitiendo a los profesionales aplicar los conocimientos adquiridos en entornos controlados que replican las condiciones y el estrés de las emergencias reales.

GARANTÍA DE CALIDAD INTERNACIONAL

NAEMT garantiza que los profesionales formados reciben una certificación con validez internacional y que los conocimientos adquiridos responden exactamente a los protocolos y procedimientos reconocidos globalmente en atención prehospitalaria. La supervisión del cumplimiento de estos estándares internacionales asegura además la homologación de competencias y facilita la movilidad profesional de los certificados.

La posesión de estas credenciales internacionales supone también un valor añadido para el conjunto del sistema sanitario de La Rioja, demostrando el compromiso de la comunidad autónoma con la formación continuada y la excelencia en la atención a los ciudadanos en situaciones de emergencia.

Los cursos han contado con la colaboración de FormaMedical Consulting S.L., empresa especializada en formación sanitaria de emergencias con más de 25 años de experiencia, que ha proporcionado el soporte logístico, técnico y pedagógico. El nivel de satisfacción alcanzado entre los participantes, 9,8 puntos sobre 10, evidencia la excepcional calidad de los contenidos, la metodología empleada y la relevancia práctica de los conocimientos transmitidos.

Esta valoración, obtenida mediante encuestas anónimas, refleja la excelencia técnica de la formación y también su aplicabilidad directa en el día a día de los profesionales de emergencias.

IMPACTO EN LA CALIDAD ASISTENCIAL

Con esta iniciativa formativa, La Rioja Cuida refuerza su compromiso con la excelencia asistencial y la mejora continua de sus servicios, dotando a sus equipos de las competencias necesarias para ofrecer una atención de máxima calidad en situaciones críticas. La inversión en formación avanzada se traduce directamente en una mejora de los resultados clínicos, especialmente en casos de trauma severo y emergencias pediátricas, donde cada minuto y cada decisión resultan determinantes.

La formación de más de un centenar de profesionales garantiza que una parte significativa de los equipos de emergencias de la comunidad disponga ahora de conocimientos y habilidades estandarizadas según criterios internacionales, lo que facilita el trabajo en equipo, mejora la coordinación entre profesionales y homogeneiza la calidad asistencial en todo el territorio.

La continuidad de este tipo de formaciones y la recertificación periódica de los profesionales constituyen pilares fundamentales para garantizar que los ciudadanos de La Rioja reciban la mejor atención posible cuando se enfrentan a situaciones de emergencia.

El éxito de esta convocatoria formativa, tanto en número de participantes como en resultados de satisfacción, augura la continuidad de estas iniciativas y la posible ampliación a otros programas formativos de NAEMT, consolidando La Rioja como un referente en formación de profesionales de emergencias extrahospitalarias en el ámbito nacional.

De hecho, en el marco de esa formación continua, los próximos 9 y 10 de febrero está previsto que la ERAP acoja un nuevo taller de Atención Pediátrica de Emergencia para profesionales de La Rioja Cuida.