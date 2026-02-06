Más de un centenar de profesionales sanitarios y sociosanitarios riojanos, atendidos en programa de apoyo emocional

María Martín, Inmaculada Martínez, Pilar Calvo, Alicia Ibáñez y Carlos Piserra, tras presentar el balance del programa. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Salud consolida el programa de apoyo emocional al personal sanitario y sociosanitario, que ha atendido a más de un centenar de profesionales en 2025. Es una iniciativa pionera desarrollada de la mano de los colegios de Médicos, Psicología y Enfermería, incluida en la Estrategia de Salud Mental y dirigida a "cuidar a quienes cuidan".

La consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, ha comparecido este viernes, junto con el subdirector general de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra, y las presidentas de los colegios oficiales de Médicos, Inmaculada Martínez; Psicología, Pilar Calvo; y Enfermería, Alicia Ibáñez, para hacer un balance de este programa.

La titular de Salud ha destacado que "desde 2024 La Rioja impulsa este programa pionero que cuida a quienes cuidan, y hoy podemos decir que no solo se ha consolidado, sino que se ha convertido en una herramienta eficaz, valorada y necesaria para nuestros profesionales sanitarios y sociosanitarios".

Martín ha subrayado que este recurso, "nació para dar respuesta real y confidencial a las necesidades emocionales derivadas del ejercicio profesional en el ámbito sanitario y sociosanitario, y los resultados de 2025, en los que se han atendido a más de un centenar de profesionales, avalan claramente su continuidad en el presente año".

En 2026 se mantendrán las aportaciones actuales. Estas incluyen financiación para el Colegio de Psicólogos (50.000 euros), el Colegio de Enfermería (25.000 euros) y el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja (19.843,33 euros), por un importe total de 94.843,33 euros.

Cada uno de los colegios seguirá desarrollando su propio modelo de atención, pero con unas características comunes. Se continuarán programando talleres o cursos de regulación emocional y afrontamiento de los procesos vitales estresantes, que se completarán con un Programa de Psicoterapia Individualizada, para prestar atención psicológica a trastornos de ansiedad, depresión, burnout y trastorno por estrés postraumático surgidos en el medio laboral.

La asistencia será gratuita y confidencial; respetándose y garantizándose en todo momento la privacidad y la protección de datos. "La alta valoración de los participantes demuestra que invertir en prevención y promoción de la salud mental tiene un impacto directo en el bienestar de nuestros profesionales. Los resultados nos reafirman en la tarea de consolidar este programa como un pilar estable de la Estrategia de Salud Mental de La Rioja", ha señalado la consejera.

LOS COLEGIOS PROFESIONALES, SATISFECHOS.

Inmaculada Martínez ha afirmado que "este convenio es un programa pionero en España y sitúa a La Rioja a la vanguardia en el cuidado de la salud emocional de los médicos", destacando que es una iniciativa que no existe en otras comunidades y que responde a "una necesidad urgente en una profesión sometida a una presión cada vez mayor".

Ha valorado muy positivamente los datos del programa, en el que "se han interesado 56 médicos, de los cuales 44 ya han participado activamente".

En concreto, ha señalado que "21 médicos optaron por talleres grupales, 27 por terapia individual y 8 por ambos servicios", además de "tres talleres realizados con 18 sesiones y 38 horas de formación". En el ámbito asistencial, ha destacado "28 sesiones iniciales y 192 sesiones de seguimiento de atención psicológica individual".

Martínez ha afirmado que "estamos observando un deterioro progresivo de la salud emocional de nuestros profesionales por causas multifactoriales, pero fundamentalmente por las condiciones en las que estamos trabajando", y ha añadido que "el sistema somete a los médicos a una presión continuada, con sobrecarga, escaso reconocimiento y, en muchos casos, una pérdida de cohesión dentro de los equipos".

La presidenta ha recordado que "los médicos vivimos en una sensación constante de urgencia, toma de decisiones críticas y comunicación de situaciones muy difíciles, lo que exige una enorme autoexigencia emocional", y ha insistido en que "somos humanos y también necesitamos apoyo psicológico para no quebrarnos".

Por su parte, Pilar Calvo ha puesto en valor la atención psicológica especializada y preventiva ofrecida a través del programa "una iniciativa pionera", ha subrayado.

Según los datos aportados, durante el último periodo se ha atendido a 85 profesionales sanitarios y sociosanitarios mediante intervenciones individuales y grupales. De ellos, 53 profesionales han recibido atención psicológica individualizada, desarrollándose un total de 472 sesiones.

Las principales demandas atendidas han estado relacionadas con trastornos de ansiedad (46,86%), estrés laboral (25%), depresión (16,07%), entre otros problemas emocionales. La evolución de las personas que han completado el tratamiento ha sido positiva, destacando mejoras en el estado de ánimo, reducción de la sintomatología ansiosa, mayor percepción de autoeficacia y, en algunos casos, la reincorporación al puesto de trabajo tras periodos de baja laboral.

El nivel de satisfacción con la atención recibida ha alcanzado una puntuación media de 9 sobre 10, y la mejora del estado psicológico y el aprendizaje de estrategias de afrontamiento han sido valorados con 8,5 puntos.

En el ámbito grupal, se han desarrollado talleres de regulación emocional y afrontamiento del estrés, basados en metodologías participativas y orientados a dotar de herramientas prácticas para el manejo emocional en entornos laborales altamente exigentes, con una valoración muy positiva por parte de las personas participantes.

En la misma línea, Alicia Ibáñez, ha destacado la consolidación de su programa 'Cuidándo-Nos', un dispositivo de asistencia integral dirigido a enfermeras y enfermeros con problemas de salud mental vinculados al ejercicio profesional.

Durante 2025, un total de 20 profesionales de enfermería (19 mujeres y 1 hombre) recibieron atención psicológica individualizada. En la mayoría de los casos, las demandas estuvieron relacionadas con ansiedad laboral, derivada de cambios de puesto de trabajo, turnicidad, sobrecarga asistencial, dificultades de conciliación familiar o conflictos con superiores jerárquicos.

Este programa cuenta con una enfermera especialista en Salud Mental como coordinadora de casos, que realiza la primera valoración y, en función de las necesidades detectadas, deriva a las personas usuarias al gabinete psicológico de referencia.

Además del abordaje terapéutico, 'Cuidándo-Nos' incorpora una importante vertiente preventiva. En este sentido, a lo largo de 2025 se desarrollaron 10 cursos, talleres y jornadas de autocuidado, en los que han participado 360 colegiados y colegiadas, tanto en modalidad presencial como online.

Como novedad, se pusieron en marcha jornadas de autocuidado y bienestar emocional en el medio natural, celebradas en las localidades de Leza de río Leza y Viguera en la que participaron 80 profesionales, que tuvieron una excelente acogida y que tendrán continuidad en 2026.

Estas actividades están orientadas a la exploración emocional, la desconexión laboral y el fortalecimiento del apoyo entre compañeras, con el acompañamiento de profesionales de la psicología.