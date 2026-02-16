Los más influyentes expertos en vino participan en un encuentro internacional de la DOCa Rioja - SERGIO ESPINOSA (JPGE ESTUDIOS)-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Algunos de los más influyentes expertos en vino a nivel mundial -más de 70- han participado, en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) de Logroño, en un encuentro internacional, organizado por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, bajo el título de 'Centennial Celebration. Tribute to a legacy. Vision for the Future'.

Un evento prestigioso que supone un último hito en las actividades del centenario de la Denominación, que ha contado con las intervenciones de la presidenta de la DOCa Rioja, Raquel Pérez Cuevas, y del director general de la institución, Pablo Franco. Han acudido también representantes institucionales y del sector vitivinícola.

En el CCR se han dado cita expertos, líderes de opinión y periodistas de algunos de los medios más influyentes del sector, entre ellos 'Wine Spectator', 'Decanter', 'Wine Advocate', 'Wine Enthusiast', 'James Suckling', 'Jancis Robinson', 'Robb Report', 'Vinous', 'Wein und Markt' o 'Quench Magazine'.

El encuentro se ha diseñado bajo el asesoramiento y supervisión técnica de un Comité Asesor presidido por el 'Master Of Wine', Pedro Ballesteros, e integrado por Juancho Asenjo y Elena Adell.

Se ha iniciado con las palabras de bienvenida de la presidenta de la institución, para dar paso a un vídeo del centenario de la Denominación. A continuación, ha tomado la palabra Pablo Franco que ha explicado el presente de la misma.

Posteriormente, ha comenzado la cata '100 kilómetros de diversidad de la DOCa Rioja', para, a continuación, desarrollarse la 'Cata histórica de los 100 años de la DOCa Rioja'. Entre los diferentes encuentros y eventos, los presentes van a catar más de 130 vinos de Rioja.

"CATA MUY PROFESIONAL CON VINOS FANTÁSTICOS"

Entre los prescriptores, el periodista estadounidense, Jeff Jenssen, ha destacado que el encuentro ha supuesto "una cata muy profesional con unos vinos fantásticos, por lo que ha sido un placer poder participar" en el mismo. Ha resaltado que los vinos de Rioja son "de gran calidad", resaltado los tintos, aunque teniendo en cuenta "los fantásticos blancos".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Sommeliers Mexicanos, Gina Estrada, ha afirmado que ha sido una jornada "maravillosa" donde

"hemos podido catar todos vinos de distintos lugares de Rioja", al tiempo que ha reconocido que México "es históricamente un gran consumidor de estos vinos, por lo que me siento muy orgullosa de estar aquí en este centenario, catando añadas históricas y probando diferentes estilos de vinos blancos, rosados y tintos".

"Hay que quitarnos de la mente cuando hablamos de vinos de Rioja y se piensan en un estilo particular, pero, hoy en día, tenemos muchísimas opciones que también son impresionantes en armonización y maridaje", ha apostillado

La periodista de vinos japonesa, Nagisa Miyata, ha dicho estar "emocionada" al asistir al evento de Rioja y "poder catar estos vinos históricos".

RIOJA "ES UNA ZONA VIBRANTE"

El director general del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Pablo Franco, ha destacado que "nos acompañan" en el encuentro "las voces de mayor referencia a nivel mundial del sector del vino", con lo que "hemos compartido momentos extraordinarios".

En concreto, ha resaltado que "hemos visto proyectos que desarrolla Rioja, así como otros más históricos, a la vez que han contado nuevos proyectos que hacen que Rioja sea ahora mismo una zona vibrante, y que va más allá de estos cien años de historia que estamos compartiendo".

Franco ha apuntado que Rioja "se basa en el valor por el territorio y como lo interpretan las personas, así como lo están recibiendo esta prescripción internacional". "La gente más influyente del sector nos está acompañando, y no está descubriendo Rioja, sino poniendo en valor esas fortalezas únicas de la Denominación centenaria, con diferentes estilos, con grandes reservas o vinos de crianza, combinadas con esos pequeños proyectos o esas novedades basadas en el vino de pueblo, de viñedos singulares que estamos descubriendo últimamente", ha concluido el director general de la DOCa Rioja.

La jornada culminará con una cena de gala en Bodegas Vivanco, a manos de algunos de los mejores y más internacionales chefs de la región, que cuentan en su haber con varias 'Estrellas Michelín'.