Más de mil personas "caminan" en memoria de Dani, fallecido por cáncer, y recaudan fondos para 'Faro' en Villamediana - 'CON LA FUERZA DE DANI'

LOGROÑO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de mil personas han participado esta mañana en Villamediana de Iregua en la marcha solidaria 'Con la fuerza de Dani', organizada entre la familia Simón García y el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua para recaudar fondos para FARO.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha participado en esta marcha en la que también estaban presentes el alcalde de Villamediana, Rubén Gutiérrez, y numerosos concejales de la corporación, además de otros representantes institucionales.

Una prueba en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil que buscaba recaudar fondos para las familias afectadas y recordar a Dani Simón, un joven villametrense fallecido en 2025 a causa de un cáncer.

Antes de comenzar la prueba, el Ayuntamiento de Villamediana ha hecho entrega a los padres de Dani de una camiseta del Athletic de Bilbao firmada por los jugadores del equipo.

"El motivo que nos impulsó a organizar esto es recordar a Dani, para que la tristeza tan grande que tenemos por perderlo no nos quite la alegría de haberlo tenido", ha afirmado Olivia García, madre de Dani.

RUTA DE 6,5 KM

La marcha de 6,5 kilómetros que ha recorrido la ruta de las tres fuentes ha llegado hasta la Plaza Cándido Sarramián, donde se ha podido disfrutar de degustaciones solidarias y numerosos sorteos en medio de un gran ambiente en esta mañana de domingo.

Por un lado, se ha podido saborear una degustación de champiñón guisado, elaborada y donada por el Ayuntamiento de Autol y una degustación de hamburguesas donada por León Gastro.

Una marcha que ha contado con más de treinta empresas colaboradoras: Ferrer Sport, Autobuses Jiménez, Calzados Pitillos, Electra de Autol, Planta 2 Mobiliario, Ayuntamiento de Autol, Grupo Scout Monte Yerga, Conservas Cidacos, Grupo Palacios, Conservas Ferba, Alcampo, Imel, Carsal Suministros Industriales, Grupo La Casa, León Gastro, Peras de Rincón de Soto, Vintae, Telecnor, Autoescuela Traffic, Sáenz de Jubera Gasóleos, Bodegas Martínez Lacuesta, Restaurante La Moncloa, Martínez Somalo, Tihom, La Rioja Cuida, Sociedad Deportiva Logroñés, Club Natación Iregua, Club Baloncesto Clavijo, Club Recreativo Villamediana, Club Deportivo Alberite y Santos Ochoa.