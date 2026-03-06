Más de la mitad de las titulares y beneficiarias del IMV en La Rioja son mujeres

Archivo - Monedas - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en febrero a 5.286 hogares en La Rioja en los que viven 16.559 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 556,48 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes en la comunidad autónoma ha ascendido a 3.280.590,83 euros.

Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino.

En febrero, el 57,3% de los titulares (3.029) y el 52,5% de los beneficiarios (8.689) son mujeres en La Rioja.

En febrero de este año 2026, había 634 prestaciones activas más en la región que hace un año, al haber aumentado el número de hogares protegidos en 13,63%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 14,64% (2.115) desde enero de 2025.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a 23.336 personas en La Rioja, cerca de 3,5 millones de personas (3.482.781) en España. Contexto: mujer y pobreza La Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 realizada por el Instituto Nacional de Estadística confirma una reducción en España de la tasa de pobreza entre las mujeres en edad de trabajar respecto a 2024.

TENDENCIA DE MEJORA GENERAL

La evolución de los indicadores consolida una tendencia de mejora general. En este contexto, el IMV refuerza su papel como instrumento clave para combatir la vulnerabilidad económica femenina, especialmente en las familias monoparentales, que perciben un complemento del 22%. En el 96% de estos hogares, la única persona adulta es una mujer.

El IMV constituye de forma particular una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores existentes en la unidad de convivencia. Actualmente, el 42,3% de los beneficiarios en La Rioja son menores de edad, lo que supone 7.006 niñas, niños y adolescentes protegidos por esta prestación.

En el segundo mes del año, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (3.570 hogares, el 67,5% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 883 son hogares monoparentales.

El complemento de ayuda para la infancia refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En febrero, 3.580 hogares riojanos lo recibieron, con una ayuda media de 66 euros por menor y de 129,7 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

Este complemento puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios.

Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas.

Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 4.841,8 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil. El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28, años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 19,5 años.

Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo.

Además, se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.

REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITAR EL IMV

El IMV es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace más de cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior.

La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países.

El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales. Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.

El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación.

Como consecuencia, desde el mes de mayo los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.