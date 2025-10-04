Más de la mitad de los trabajadores de La Rioja ha compatibilizado más de un empleo en su vida

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pluriempleo se ha consolidado en los últimos años como un fenómeno cada vez más presente en el mercado laboral español. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), al cierre de 2024 un total de 585.800 trabajadores declararon tener un segundo empleo, una cifra que ha aumentado un 43 por ciento en la última década, según un estudio de Randstad, que dice que el 59 por ciento de los trabajadores riojanos ha compatibilizado más de un empleo en algún momento de su vida, un porcentaje prácticamente idéntico al de la media nacional (58,3 por ciento).

De todos ellos, dos de cada tres riojanos (67 por ciento) reducirían su carga laboral si su empleo principal ofreciera mejores condiciones, y otro 22 por ciento lo haría en función del salario. Solo un 11 por ciento asegura sentirse cómodo compatibilizando varias actividades.

Las principales motivaciones detrás de esta práctica son la necesidad de aumentar ingresos (33 por ciento), cubrir gastos básicos (22 por ciento), por la inestabilidad en el empleo principal (22 por ciento), un 11 por ciento señala la vocación o el desarrollo personal como causa principal y el resto por otros motivos. En cuanto a la percepción, la mayoría de los ocupados riojanos valora positivamente el pluriempleo: el 56 por ciento asegura que le aporta ingresos extra y flexibilidad. No obstante, un 11 por ciento lo asocia con estrés o fatiga y un 11 por ciento lo califica de muy negativo al afectar a su salud o relaciones personales.

"El pluriempleo se ha convertido en una realidad creciente que refleja la situación laboral de muchos profesionales en España. Este fenómeno está estrechamente vinculado al esfuerzo que realizan los trabajadores para hacer frente al encarecimiento del coste de la vida y a la pérdida de poder adquisitivo. Por ello, no sorprende que la principal motivación de los españoles siga siendo el salario, ya que constituye la base para garantizar su bienestar económico", añade Jesús Fernández Lima, director regional de la zona Norte de Trabajo Temporal de Randstad.

Cabe mencionar que, dentro de la categoría de pluriempleo, hay dos grandes grupos: en primer lugar, los profesionales que tienen un motivo económico detrás. Es decir que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes. En segundo lugar, los profesionales que tienen dos o más trabajos debido a sus motivaciones personales, aficiones, etc. En este grupo entraría, por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina 8 horas diarias, y después de su jornada complementa su trabajo con clases particulares.

EDUCACIÓN, PRODUCCIÓN Y SANIDAD REÚNEN AL 25 por ciento DEL PLURIEMPLEO RIOJANO

El estudio también muestra que el pluriempleo no siempre es temporal, ya que un tercio de los encuestados asegura que lo mantiene menos de seis meses, otro tercio entre uno y tres años, y el 33 por ciento restante durante más de tres. Respecto al tipo de contrato, la mayoría trabaja por cuenta ajena (56 por ciento), aunque un 33 por ciento ejerce como autónomo y un 11 por ciento combina distintas fuentes de ingresos.

Y por lo que respecta a los sectores más vinculados con el pluriempleo en La Rioja son el comercio y la atención al cliente (25 por ciento), el transporte y la logística (17 por ciento) y, en menor medida, la educación, la producción y la sanidad (8 por ciento cada uno). Un 33 por ciento de los trabajadores lo sitúa en la categoría de "otros sectores".

LA RIOJA, ENTRE LAS REGIONES CON MAYOR INCIDENCIA DE PLURIEMPLEO

El análisis autonómico sitúa a La Rioja entre las comunidades con mayor incidencia de pluriempleo. Con un 59 por ciento de trabajadores que han compaginado más de un empleo, la comunidad se encuentra en niveles muy próximos a Canarias (59 por ciento) y Andalucía (59,9 por ciento), y solo por detrás de territorios como Baleares (84 por ciento), Murcia (63 por ciento) y Navarra (63 por ciento), donde seis de cada diez ocupados han recurrido a un segundo empleo en algún momento de su vida.

En una posición intermedia se encuentra la Comunidad Valenciana (58 por ciento), prácticamente en línea con la media nacional (58,3 por ciento). A continuación, destacan Madrid (57 por ciento), Cantabria (57 por ciento), Aragón (56 por ciento), Asturias (56 por ciento), Galicia (56 por ciento), Castilla y León (55 por ciento), Cataluña (54 por ciento) y Castilla-La Mancha (54 por ciento).

En el extremo inferior se encuentran el País Vasco (52 por ciento) y, sobre todo, Extremadura (47 por ciento), que presentan los menores porcentajes de pluriempleo. En esta última, más de la mitad de los trabajadores (53 por ciento) nunca ha compatibilizado empleos, lo que la convierte en la única comunidad donde predominan quienes no han vivido esta situación.