Los mayores de Logroño cuentan desde hoy con una nueva Oficina Municipal de Atención, de momento en Mercado de San Blas

Nueva Oficina Municipal de Mayores de Logroño, en el exterior del Mercado de San Blas - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha desde este martes la nueva Oficina municipal de Atención a Pesonas Mayores, que, de momento, abre en una ubicación provisional, en uno de los locales exteriores del Mercado de San Blas -en la calle Hermanos Moroy 20-, hasta que llegue su traslado definitivo al nuevo centro intergeneracional de la antigua estación de autobuses.

Como ha señalado la concejala de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sáinz, "Logroño es una ciudad amiga de las personas mayores y dentro de toda la actividad que se desarrolla, tenemos un grupo motor que es un poco el alma de toda la actividad que damos en torno a los cuidados de las personas mayores y una de las ideas que propusieron en su momento fue la apertura de esta oficina".

Ha relatado que "aunque ha costado, hoy empezamos a prestar ese servicio en esta ubicación que es provisional". "Estamos muy ilusionados porque cumplimos con ese deseo del grupo motor, además de que es un servicio que entendemos que es fundamental para las personas mayores", ha explicado la edil.

En palabras de Sáinz, "la actividad que se va a desempeñar aquí es muy variada y responde un poco a todo lo que nos ha ido pidiendo el colectivo". Así, se abordará "desde esa lucha contra el edadismo, que se harán campañas aquí de sensibilización; el acompañamiento en los trámites administrativos también, que tanto se nos demanda; o actividades de socialización".

También ha añadido que se dará "información general sobre todo lo que pueden encontrar en Logroño; sobre los servicios sociales, que a veces son unos grandes desconocidos", citando ejemplos como los talleres de duelo o los talleres de cuidadores, "todas esas cuestiones que son tan importantes para las personas mayores".

En la Oficina, ha continuado la concejala, "aunque se les va a acompañar, lo que se va a intentar sobre todo es dotar a las personas mayores de autonomía, es decir, les vamos a acompañar en lo que necesiten, pero sobre todo lo que queremos es llegar al nivel de lo que cada uno necesite".

De este modo, "ese acompañamiento principalmente estará destinado a darles ese refuerzo personal, esa autonomía para hacer las gestiones, pero aquel que quiera un acompañamiento más profundo o más importante, pues también lo tendrán aquí".

La Oficina va a tener un horario de lunes a viernes, de 10 a 13 horas por las mañans, y por las tardes, de lunes a jueves de 17 a 19 horas.

Sáinz ha señalado que, además de la actividad propia de la instalación, las tres trabajadoras "también van a ir desarrollando actividades paralelas que ya van estando preparadas, como por ejemplo talleres de memoria, talleres de digitalización, un poco lo que se nos vaya demandando".

"Vamos a ir viendo estos días cómo funciona, qué se solicita, qué nos piden, y entonces se hará ese esfuerzo o el intento en trabajar aquello que realmente vayan demandando las personas mayores. Con eso, ya tendremos la experiencia para trasladarla a la ubicación definitiva dela Oficina, en el entorno de la antigua estación de autobuses donde además dispondrán de un entorno privilegiado", ha finalizado.

Por su parte, Estíbaliz Fernández, animadora sociocultural -que va a atender la Oficina con Sucel y Laura, trabajadora social y gestora administrativa-, ha señalado que "nuestro objetivo principal es esa atención personalizada que pedían las personas mayores, intentar ayudarles en todo lo posible, sobre todo lo relacionado con esa autonomía que hoy es necesaria sobre todo con la brecha digital".

Ha subrayado que "empezamos con muchas ganas, es un proyecto que ya se venía anunciando que tenía muy buenas ideas y creo que, entre las tres y por supuesto todo el equipo que hay detrás, esperamos poder cumplir con esas expectativas junto con el grupo motor, con el que también trabajaremos muy estrechamente", ha incidido.

"Aunque esto es muy nuevo, esperamos estar a la altura, por supuesto, que al final estas personas mayores necesitan esa atención tan directa y que poder ayudarles en in situ, en todo lo que podamos. Y la verdad que entramos con muchísimas ganas y muchísima motivación", ha finalizado Fernández.

LA ATENCIÓN.

En concreto, entre las iniciativas que atenderá la Oficina se encuentran las siguientes:

Informar y orientar a las personas mayores, a las personas cuidadoras y a la sociedad en general sobre diferentes cuestiones de interés para este grupo de población.

Velar por el cumplimiento del Plan de Amigabilidad, impulsando y evaluando sus actuaciones.

Promover el envejecimiento saludable y activo a través del apoyo psicosocial, el desarrollo de acciones formativas, intergeneracionales, así como la ejecución e impulso de buenas prácticas con personas mayores.

Incrementar las competencias tecnológicas de las personas mayores para responder a los desafíos actuales y reducir la brecha digital.

Acompañar a las personas mayores y personas cuidadoras en los procesos de envejecimiento y de cuidado.

Generar espacios de encuentro y relacionales entre las personas mayores y también con otros grupos de edad, fomentando la empatía con las personas mayores y previniendo la soledad no deseada.

Fomentar la participación de las personas mayores en actuaciones relacionadas con la amigabilidad de la ciudad de Logroño.

Realizar campañas de sensibilización contra el edadismo.