Los médicos reivindican una mesa de negociación de sus condiciones laborales en la que "nadie decida por nosotros" - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de La Rioja ha salido este miércoles a la calle para mostrar su rechazo a las negociaciones del Estatuto Marco impulsadas por Sanidad y pedir "unas condiciones más dignas" que no estén en contra de "la seguridad de nuestros pacientes y de la nuestra propia". Piden también que "nadie pueda decidir nuestras condiciones, sin contar con nuestra opinión".

Arropados por la sociedad civil, la marcha ha arrancado pasadas las 19,00 horas desde el Parlamento de La Rioja porque, como ha indicado la portavoz y vocal hospitalaria del Sindicato Médico en La Rioja, Beatriz Fernández Vallejo, "también implica a los grupos políticos".

Tras dos pancartas en las que se podía leer '¡YA. Estatuto Médico Propio. 35 horas semanales' y 'Por nuestra salud', los asistentes han proliferado diferentes lemas como "Sin médicos no hay sanidad", "Paciente, escucha, esta es tu lucha", "Ciudadano despierta, que esto también te afecta", "Si esto es lo que hay, nos vamos a Dubai" o "Derechos laborales como todos los mortales", entre otras proclamas.

Como ha reconocido Fernández Vallejo los médicos salen junto a los pacientes "para reivindicar una mesa de negociación de nuestras condiciones laborales" con el fin de que "nadie pueda decidir nuestras condiciones sin nuestra opinión".

Entre sus peticiones, desde el Sindicato aseguran que necesitan regular la jornada "puesto que queremos 35 horas, como todos los trabajadores", al tiempo que es necesario que regulen también las jornadas de guardia "porque no podemos asumir turnos eternos de 24 horas, semanas de 70 y 80 horas".

"Necesitamos -en definitiva- unas condiciones más dignas porque eso condiciona la seguridad de nuestros pacientes y la nuestra", ha asegurado.

SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EN LA RIOJA

La también pediatra hospitalaria ha señalado que el seguimiento de la huelga, que lleva desarrollándose desde el pasado lunes, "está siendo igual que las otras semanas de movilizaciones", si bien el gran impacto lo están teniendo el bloque quirúrgico, donde se están produciendo las mayores cancelaciones. Algo que, como ha explicado, "hará que se prolonguen las listas de espera que ya de por sí, son largas".

Con respecto a la actitud de los pacientes ante la tercera semana de huelga, la portavoz del sindicato ha querido agradecerles su comprensión porque "después del enfado inicial comprensible, están mostrando apoyo, ya que están entendiendo que sin un médico con el suficiente descanso no puede haber una buena medicina".

Ante ello, prosigue, "entienden que esto es por su seguridad y por la nuestra".

DIRECTAMENTE "NO HAY NEGOCIACIONES"

Por su parte, y sobre las negociaciones con el Ministerio, la vocal del Sindicato Médico en La Rioja ha lamentado que se no hayan producido avances, porque, directamente, "no hay negociaciones".

"La ministra -de Sanidad, Mónica García- decidió levantarse la semana pasada de la mesa, por lo que en estos momentos no hay diálogo, no hay negociación, ni con el Ministerio, ni con las comunidades autónomas que no se han puesto en contacto con nosotros".

Como ha explicado, la situación actual "está dividida entre las decisiones del Estado y las responsabilidades de la autonomía, ya que el Estado puede decir cuál es mi jornada y puede hablar de mis retribuciones pero la comunidad autónoma es la responsable de dotar la plantilla y de hacer que sea efectiva; si una parte mejora pero la otra no mejora, no vamos hacia adelante".

PIDE QUE SE IMPLIQUE LA CONSEJERÍA DE SALUD

De hecho, ha indicado "llevamos dos años solicitando sentarnos a la mesa con la consejera de Salud". "Hemos presentado un documento, una propuesta, punto por punto de las cosas que creemos que tenemos que sentarnos a debatir directamente los médicos, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta", ha añadido, para manifestar que "esto es una llamada para que, por favor, abran el diálogo, nos proporcionen una mesa y podamos hablar de nuestras circunstancias".

Ha recordado que con la consejera de Salud riojana "hubo una reunión de muy escasa duración en la que se presentó por escrito la propuesta, y por otros compromisos que tenía, se tuvo que levantar de la mesa y no se llegó a profundizar".

Ante esta situación, ha avanzado que mantendrán las negociaciones porque "esto ya no lo podemos parar". "Tenemos claro lo que queremos, somos firmes, necesitamos que nos escuchen y necesitamos que vean cómo estamos realmente, por lo que tenemos que seguir adelante, y mantenemos la convocatoria de mayo, la de junio, y luego si la situación sigue siendo la misma, seguiremos adelante, incluso escalando el conflicto".

ESTATUTO MARCO PROPIO

El Comité de Huelga reclama la creación de un Estatuto Marco propio para médicos y facultativos, acorde a su formación y responsabilidad profesional. Asimismo, exige un ámbito de negociación específico, "con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas".

Entre sus reivindicaciones figuran también la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional "justa", acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica; y un modelo de jubilación "flexible y sin penalizaciones", que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

Por su parte, el Comité de Huelga advierte de que la propuesta del Ministerio no ofrece suficiente seguridad jurídica para una negociación propia ni compromisos efectivos en materias clave como jornada, clasificación profesional o jubilación.

TERCERA SEMANA DE HUELGA NACIONAL

Los médicos y facultativos estaban convocados este lunes a una nueva semana de huelga nacional, la tercera en lo que va de año, para rechazar el Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos de la Mesa del Ámbito, y reclamar un texto propio.

El Comité de Huelga está integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

Desde la anterior convocatoria de huelga de marzo se han celebrado cuatro reuniones entre el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga sin que se haya alcanzado un acuerdo que evite las movilizaciones. En este contexto, ambas partes habían previsto un nuevo encuentro para abordar la creación de mesas de negociación propias para el colectivo médico y facultativo, con participación de las comunidades autónomas. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció la anulación de la reunión tras acusar a los sindicatos de incumplir lo acordado.