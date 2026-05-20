Los médicos riojanos siguen firmes: "Los ánimos suben y bajan pero nuestra convicción es fuerte, no pararemos"

Los médicos riojanos siguen firmes en la huelga: "Los ánimos suben y bajan pero nuestra convicción es fuerte, no pararemos" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Profesionales sanitarios, convocados por el Sindicato Médico de La Rioja, han vuelto a salir a las puertas del hospital San Pedro de Logroño para exigir avances reales en el proceso de negociación del Estatuto Marco. Como han reconocido, en la que es ya la quinta semana de huelga, "los ánimos suben y bajan pero la convicción está ahí. Somos firmes, si no hay novedades el próximo 18 de junio volveremos a vernos en la próxima huelga".

Todo porque, como han garantizado, "podemos hablar de términos complejos pero aquí lo que nos jugamos son dos cosas; Nuestra dignidad laboral y la seguridad del paciente. No podemos parar".

Así de contundente se ha mostrado la pediatra, vocal hospitalaria y tesorera del Sindicato Médico, Beatriz Fernández Vallejo. En declaraciones a los medios ha destacado que la situación "sigue como siempre". Es más, "antes la ministra aún nos dedicaba alguna declaración por redes sociales, aunque no fueran verdad, pero ahora ya no menciona ni la palabra huelga, ni la palabra médico. No hay ni un movimiento con el Comité de Huelga".

A pesar de que la situación está "parada" a nivel nacional, desde el Sindicato Médico recuerdan que también hay peticiones "autonómicas" que deben analizarse. A pesar de que ayer el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, les tendía la mano para hablar con la consejera de Salud, la "realidad", según la portavoz de la plataforma es que "en lo que va de año solo hemos tenido dos reuniones y las podíamos calificar como de cortesía".

"Fueron dos reuniones de temas generales sin abordar nuestros problemas. Llevamos tiempo esperando otra reunión y no ha habido respuesta", ha lamentado.

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

Entre las medidas que se plantean desde el Sindicato Médico para ejercer presión se encuentra la de paralizar la actividad extraordinaria que se está haciendo por las tardes, sobre todo quirúrgica, ya que supone una "sobrecarga", además de las guardias. En este punto, explica, hay ccaa como Valencia, Galicia y País Vasco que ya las han paralizado y Cataluña está en ello. En La Rioja "esta realidad también está sobre la mesa y no podemos obviarlo".

Como recuerda esta actividad se diseñó para paliar las listas de espera, por tanto, "si esta actividad cesa, aparte del aumento de lista de espera que ya se está viendo por la huelga, se va a prácticamente duplicar la carencia de actividad".

Con lo cual, "estaríamos hablando de incrementar las listas de espera ya no de dos o tres semanas, estaríamos hablando probablemente de meses". Aún así, matiza, "lo urgente es intocable".

"¿QUÉ MEJORAS?"

La portavoz también ha querido dejar claro que "las mejoras que dice el Gobierno riojano que han llegado esta legislatura para el colectivo médico no se ven. No se me ocurre ninguna".

Con todo ello, finaliza, "vamos a seguir en la huelga. No hay movimiento, por lo tanto, seguimos para adelante. No podemos parar ya porque nos jugamos nuestra dignidad laboral y la seguridad del paciente. Esa es la esencia. Si paramos, perdemos la credibilidad".

En lo que va de semana tampoco se han producido progresos significativos en las conversaciones ni se ha establecido un diálogo formal y continuado con los representantes del Comité de Huelga.

Esta situación de bloqueo resulta especialmente preocupante en un contexto de creciente presión asistencial, sobrecarga de trabajo y deterioro progresivo de las condiciones laborales, afectando tanto a los médicos/facultativos como a la calidad de la atención sanitaria que recibe la ciudadanía.