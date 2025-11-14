Medios terrestres y aéreos están interviniendo en un incendio forestal activo entre Murillo de Río Leza y Ventas Blancas

Archivo - Imagen de archivo de bomberos forestales de La Rioja trabajando en el control de un incendio. - BOMBEROS FORESTALES DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Medios terrestres y aéreos están interviniendo a esta hora en un incendio forestal que permanece activo entre Murillo de Río Leza y Ventas Blancas, en la margen derecha del río Jubera, según los primeros datos facilitados desde el Gobierno de La Rioja.

En este sentido, de acuerdo con los datos del Ejecutivo regional, los medios desplegados son un agente forestal; dos unidades de bomberos forestales; helicóptero MS y CARIF; y autobomba.

Las primeras informaciones facilitadas por las mismas fuentes indican que la superficie afectada por el fuego -aún sin confirmar oficialmente de todos modos- alcanza una hectárea por el momento.