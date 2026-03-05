De Meer (Vox) dice que políticas de inmigración masiva y fronteras abiertas es una "trampa" que "venimos a desmontar"

La diputada de VOX al Congreso por Almería y portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, Rocío de Meer, junto a altos cargos de la formación en La Rioja en un acto en Logroño - VOX

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de VOX al Congreso por Almería y portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, Rocío de Meer, ha afirmado que las políticas de inmigración masiva y fronteras abiertas es una "trampa" que "venimos a desmontar".

De Meer ha realizado esta manifestaciones antes de participar en un acto para la presentación del informe de la Fundación Disenso 'La inmigración y su impacto económico negativo en el estado de bienestar', que se ha desarrollado en el 'Espacio Lagares' de Logroño.

Ha señalado que se trata de un informe "fundamental" porque "desmonta las tesis que han traído las políticas de inmigración masiva y fronteras abiertas a nuestro país". Unas políticas que "tanto daño han hecho y que, sin embargo, tanto años han tardado estos partidos, por ejemplo el Partido Popular en reconocer algunos de esos daños", ha añadido.

La parlamentaria nacional de Vox ha insistido en que "llevamos muchos años, muchos foros y muchos lugares tratando de desmontar esa trampa

de la inmigración masiva, la trampa de las fronteras abiertas". De Meer ha asegurado que "es una trampa que se vendió a todos los españoles como el deber que tenían de acogida, bajo la tesis de que necesitábamos esta inmigración masiva para poder salvar el estado de bienestar, para poder salvar las pensiones, y lo cierto es que ni venían a salvar el estado de bienestar, ni vienen a pagar las pensiones de nadie".

De hecho, ha indicado que "observamos como las consecuencias son gravísimas; en el ámbito económico, con la precarización de las condiciones laborales, así como lo vemos en la competitividad en cuanto a los sueldos en los sectores esenciales, y lo vemos en los servicios públicos"

De Meer ha afirmado que "lo vemos también en cuanto a las fronteras abiertas que conlleva que todas las ONG y demás entramados que se están llevando un pico bastante bueno de todo este negocio", al tiempo que "lo vemos -ha apuntado- con las consecuencias irremediables en lo social, ya que ha aumentado la delincuencia y la criminalidad en general".

En este punto, ha destacado que ha crecido la "criminalidad común, pero también observamos modalidades de delincuencia y de criminalidad importada, realidades ante las cuales no podemos taparnos los ojos".

La parlamentaria de Vox ha señalado que todo ello tiene también "consecuencias en el ámbito cultural, que hace que en tantos lugares de España está habiendo un reemplazo cultural, tantos españoles se están sintiendo minoría en sus propios barrios, en sus propios pueblos y como esto es injusto para ellos".

Por ello, ha concluido que "estamos aquí para desmontar la base económica del gran negocio de la inmigración masiva que ha protagonizado la estafa bipartidista", si bien "no nos parece la dimensión más grave de esta estafa, porque la dimensión más grave es la cuestión identitaria, que al final se les está robando a los españoles algo que es su patrimonio colectivo y que es, en definitiva, lo que son, lo que han heredado y lo que nadie, ningún político ni ninguna estafa bipartidista tiene derecho a arrebatarles".