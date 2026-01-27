Mejoradas las herramientas de gestión de las ayudas de la Solicitud Única de la PAC 26 para una tramitación más ágil

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha celebrado una jornada formativa sobre las ayudas de Solicitud Única de la Política Agraria Común - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha celebrado una jornada formativa sobre las ayudas de Solicitud Única de la Política Agraria Común (PAC) 2026 dirigida a entidades colaboradoras, centrada en las importantes mejoras técnicas y organizativas que se han incorporado para esta nueva campaña que arrancará el próximo 1 de febrero.

La directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, ha destacado que las mejoras en la herramienta de gestión "son clave para facilitar a las agricultores y entidades colaboradoras una tramitación ágil y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de las solicitudes presentadas desde el inicio de la campaña".

La campaña de Solicitud Única de la PAC 2026 se abrirá el 1 de febrero y finalizará el 30 de abril. "Es importante cumplir los plazos establecidos para poder pagar el anticipo de las ayudas al mayor número posible de agricultores y ganaderos y que las explotaciones riojanas dispongan de liquidez inmediata", ha insistido Miñana.

La directora se ha referido también al mantenimiento de una de las medidas de flexibilización para esta campaña relacionada con los ecorregímenes de agricultura y agroecología. En la práctica del pastoreo extensivo se reduce la carga ganadera mínima en pastos húmedos a 0,2 UGM y en pastos mediterráneos a 0,1 UGM/ha.

Durante la apertura de la jornada, que ha acogido la Escuela Riojana de Administración Pública, María Jesús Miñana ha explicado que una de las principales novedades de esta campaña es el adelanto en la publicación de la caché SIGPAC 2026 que está disponible desde comienzos de este mes de enero.

"Es una herramienta fundamental, ya que contiene la información de referencia sobre las superficies declarables, incluyendo novedades relevantes como el cultivo reiterado". Las entidades colaboradoras ya pueden acceder tanto a la aplicación de la captura como a los borradores de la campaña 2026, "una herramienta muy demandada y ampliamente utilizada por los agricultores porque les facilita una tramitación más eficiente, reduce errores y minimiza la necesidad de modificaciones posteriores", ha añadido la directora de Agricultura y Ganadería. El registro de solicitudes podrá realizarse desde el próximo domingo, 1 de febrero.