Los mejores puntos para observar el eclipse solar total del próximo 12 de agosto

Archivo - Eclipse solar total - ESA/M.P. AYUCAR, CC BY-SA 3.0 IGO - Archivo

Galicia, kilómetro cero peninsular: Será la primera tierra de la España continental en recibir la sombra de la Luna

MADRID/LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La franja de totalidad del eclipse solar del próximo 12 de agosto atravesará comunidades como Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.

De este modo, el eclipse solar total cruzará el norte de España (desde Galicia hasta Baleares) justo al atardecer. Será un evento histórico, con el Sol oscureciéndose completamente cerca del horizonte, convirtiendo el final del día en noche, según informa la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses.

La totalidad cubrirá de forma completa a Cantabria, sumiéndola en la oscuridad absoluta entre uno y dos minutos, aproximadamente. Lo excepcional aquí será el escenario: ver la corona solar brillando sobre la bahía de Santander, una de las más bellas del mundo, o presenciar la llegada de la sombra de la Luna desde las alturas de los Picos de Europa y la comarca de Liébana, donde la majestuosidad de la montaña potenciará la experiencia visual del fenómeno.

Galicia ostentará el privilegiado título de kilómetro cero peninsular para el gran eclipse de 2026. Será la primera tierra de la España continental en recibir la sombra de la Luna, ofreciendo una experiencia única marcada por su fachada atlántica: la oportunidad de ver cómo la oscuridad avanza desde el océano para cubrir la tierra.

El 12 de agosto marcará un hito en el norte de la comunidad. La franja de totalidad cubrirá la mitad septentrional de las provincias de La Coruña y Lugo. Ciudades como Lugo, La Coruña y Ferrol serán escenarios urbanos privilegiados para presenciar el fenómeno.

La imagen del eclipse total sobre la Torre de Hércules o sobre las Murallas romanas de Lugo promete ser una de las estampas más icónicas y difundidas a nivel internacional. Mientras tanto, en la mitad sur (Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo y Orense), el eclipse será parcial, aunque de una magnitud extrema (superior al 99%), sumiendo a las Rías Baixas en una penumbra profunda y misteriosa.

Para el Gran Trío de eclipses, Aragón ofrece escenarios radicalmente opuestos pero igualmente espectaculares, desde las cumbres de los Pirineos hasta las parameras de Teruel, garantizando una diversidad de paisajes fotográficos difícil de igualar en el resto de Europa.

El 12 de agosto de 2026 será la fecha cumbre. Aragón se situará en el corazón de la franja de totalidad, ofreciendo un espectáculo dramático: el eclipse total ocurrirá con el Sol muy bajo, rozando el horizonte oeste.

Esto permitirá imágenes icónicas con la silueta de la Basílica del Pilar en Zaragoza recortada contra la corona solar, o la oscuridad cayendo sobre los valles de Ordesa y el Pirineo oscense. Huesca y Teruel también entrarán en la sombra total, convirtiendo a la comunidad entera en un observatorio gigante donde el anochecer llegará dos veces ese día.

También será un día histórico para Asturias, ya que la franja de totalidad cubrirá el 100% de la región, desde el occidente hasta el oriente. Oviedo, Gijón y Avilés se sumergirán en la oscuridad absoluta durante casi un minuto y 45 segundos. Todo ello ocurrirá al atardecer, con el Sol descendiendo hacia el oeste.

CASTILLA Y LEÓN, EPICENTRO MUNDIAL PARA EL ECLIPSE DE 2026

Si hubiera que elegir un epicentro mundial para el eclipse de 2026, esa sería Castilla y León. Su vasta geografía de meseta, con horizontes limpios y cielos despejados en verano, la convierte en el destino técnico y turístico número uno de Europa para observar el fenómeno.

La franja de totalidad atravesará el corazón de la comunidad de noroeste a sureste, cubriendo una extensión inmensa. Ciudades monumentales como Burgos, Palencia, Valladolid, León, Zamora y Soria quedarán sumergidas en la noche repentina.

Esta región es única por su orografía: las llanuras de Tierra de Campos ofrecerán una visión sin obstáculos del eclipse, que ocurrirá a baja altura. Ver la corona solar sobre los campos de cereal o silueteando catedrales góticas será la imagen que dará la vuelta al mundo.

CATALUÑA MIRA AL CIELO

Bajo la iniciativa 'Cataluña mira al cielo', la Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha una planificación integral del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 para garantizar una gestión coordinada, segura y de alto impacto científico y social. Se han definido 26 puntos de observación prioritarios en 20 municipios de la franja de totalidad, seleccionados y validados según criterios de seguridad, accesibilidad, capacidad y calidad de visibilidad.

En 2026, mientras el norte y el área metropolitana de Barcelona vivirán un eclipse parcial de inmensa magnitud (rozando el 99% de ocultación, lo que provocará una oscuridad ambiental sobrecogedora en las ciudades), la fase de totalidad absoluta cruzará las provincias de Tarragona y el sur de Lérida.

Por su parte, Navarra ofrece uno de los escenarios más heterogéneos para la observación del Trio de Eclipses. Desde los verdes valles pirenaicos hasta la aridez del sur, la región vivirá el fenómeno astronómico con una intensidad variable, ofreciendo paisajes radicalmente distintos para un mismo evento.

El 12 de agosto la franja de totalidad cubrirá una parte significativa de la comunidad, especialmente la Zona Media y la Ribera. Mientras que el norte pirenaico presenciará un eclipse parcial de gran magnitud, el sur de la región vivirá la totalidad absoluta.

El fenómeno cobrará una dimensión cinematográfica en las Bardenas Reales y la comarca de Tudela, donde la oscuridad repentina caerá sobre las formaciones rocosas y los paisajes desérticos justo al atardecer, creando una atmósfera de colores ocres y sombras profundas de una belleza singular. Pamplona se encontrará en una posición limítrofe muy interesante, viviendo una transición espectacular hacia la oscuridad.

COMUNIDAD VALENCIANA, UNO DE LOS GRANDES ANFITEATROS DE LOS EVENTOS

La Comunidad Valenciana se prepara para ser uno de los grandes anfiteatros de los eventos astronómicos, con el privilegio de ser una de las pocas regiones que recibirá tanto la franja de totalidad (2026) como la de anularidad (2028) en su territorio. Su extensa línea de costa orientada al este y sus cielos abiertos hacia el oeste en el interior garantizan un espectáculo visual donde el mar y la montaña se darán la mano.

En 2026, la provincia de Castellón será la protagonista. La franja de totalidad cruzará el norte de la comunidad, permitiendo que localidades históricas como Morella o enclaves costeros de la Costa del Azahar presencien el eclipse total. La totalidad también afectará, con menor duración, a Valencia capital. Alicante, vivirá un eclipse parcial de gran profundidad, donde la luz del día se atenuará significativamente.

También será un día histórico en todas las islas de Baleares. La totalidad abrazará a Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera por igual. El fenómeno será de una belleza dramática por su hora: ocurrirá escasos minutos antes de la puesta de sol.

Igualmente, en La Rioja será una fecha grabada en la historia. La totalidad cubrirá el 100% del territorio riojano, no habrá rincones a medias tintas: desde la Sierra de la Demanda hasta la ribera del Ebro, la noche llegará de golpe minutos antes del atardecer.

En el País Vasco, la franja de totalidad cubrirá Álava y gran parte de Vizcaya. Vitoria-Gasteiz será la capital mejor posicionada, disfrutando de más de un minuto de totalidad. Bilbao también entrará en la sombra, aunque vivirá una totalidad más breve (alrededor de 30 segundos) al estar cerca del límite norte de la franja, mientras que San Sebastián se quedará a las puertas: Vivirá un eclipse parcial de magnitud extrema (99,8%), donde el sol quedará reducido a un hilo de luz casi imperceptible y la oscuridad será profunda, pero sin llegar a mostrar la corona solar.