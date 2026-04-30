Un menor, trasladado al San Pedro tras chocar un turismo y una bici en la N-111 en Nalda

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un menor, de 17 años, ha tenido que ser trasladado esta mañana al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Nalda, según los datos del Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 10,49 horsa de este jueves, varios particulares han informado a SOS Rioja de la colisión entre un turismo y una bicicleta en la N-111, a la altura del kilómetro 312, en el término municipal de Nalda.

Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del suceso, ha resultado herido un varón de 17 años, que ha tenido que ser sido trasladado al Hospital San Pedro de la capital riojana.