Los menores sin acompañante ya pueden viajar solos en los trenes Alvia de Renfe que unen Logroño con Madrid

Estación de trenes de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los niños de entre 6 y 13 años ya pueden viajar sin un adulto responsable en los trenes Alvia de Renfe que unen Logroño con la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes de Madrid.

Los menores viajarán bajo la supervisión del personal de a bordo de la compañía, que ofrece este nuevo servicio tras implantar en la estación logroñesa una nueva zona de control de acceso.

Renfe ofrece un servicio de menores que viajan solos en trenes de alta velocidad y larga distancia para facilitar los desplazamientos de los niños de entre 6 y 13 años (ambos incluidos) cuando un adulto no puede ir con ellos.

Ahora ha ampliado este servicio a los trenes Alvia que unen Logroño con la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes, que circulan por la Rioja Baja.

El servicio se solicita cuando se adquiere un billete en la taquilla, por teléfono o en agencias de viaje, y debe comprarse al menos 48 horas antes de la salida del tren elegido.

El menor debe acudir a la estación de Logroño, acompañado por un tutor legal, con tiempo suficiente para poder rellenar el formulario necesario para prestar este servicio con garantías.

Mediante esta modalidad, el personal de a bordo del tren de Renfe se encarga de supervisar al menor, comprobar que viaja confortablemente y con seguridad y atender cualquier necesidad que pudiera tener.

La implantación en la estación logroñesa, a principios de este mes de julio, de una nueva zona de control de acceso ha permitido poner en marcha este nuevo servicio de viaje de menores sin acompañante.

Esta nueva área nació para facilitar el embarque y mejorar la información y la atención a los viajeros de los trenes de larga distancia de Renfe en Logroño.