El Mercado del Encanto regresa a Logroño del 13 al 15 de noviembre en el Círculo Logroñés

El Mercado del Encanto regresa a Logroño el 13 al 15 de noviembre en el Círculo Logroñés. - MERCADO DEL ENCANTO

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mercado del Encanto regresa a Logroño los próximos 13, 14 y 15 de noviembre, reafirmando su presencia en la ciudad tras varias ediciones celebradas en el Círculo Logroñés, uno de los espacios que ya forma parte de su recorrido en La Rioja.

Durante tres días, más de 25 diseñadores, artesanos y pequeñas marcas procedentes de diferentes puntos de España presentarán sus propuestas en este espacio histórico, con una selección que reúne moda femenina e infantil, sombrerería, complementos, joyería de autor, gafas pintadas a mano, bolsos artesanales, ilustración, cosmética natural, floristería y decoración, entre otras disciplinas.

El mercado apuesta por dar visibilidad a proyectos independientes y creadores que cuidan especialmente el diseño, la elaboración y la calidad de sus productos, ofreciendo al público la posibilidad de descubrir marcas diferentes y conocer de cerca el trabajo que hay detrás de cada una de ellas.

El Mercado del Encanto nació en Madrid en 2015 y, a lo largo de estos años, ha celebrado más de 200 ediciones en diferentes ciudades y espacios singulares de España. Su propuesta combina moda, diseño y artesanía con una selección cuidada de expositores y una experiencia de compra más cercana y personal.

La entrada al mercado será gratuita y los visitantes podrán participar en el sorteo de una cesta con productos de los expositores. El evento es accesible para personas con movilidad reducida.