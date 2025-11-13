El Mercado navideño de Calahorra contará con 28 casetas y más de 30 actividades para todas las edades - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Calahorra se prepara para dar la bienvenida a la Navidad con el Mercado navideño, que tendrá lugar en la plaza de El Raso y la calle Grande los días, 28, 29 y 30 de noviembre.

Contará con 28 casetas de madera donde comerciantes, artesanos y asociaciones de la ciudad ofrecerán una gran variedad de productos típicos navideños, desde decorativos hasta regalos y gastronómicos.

"Queremos que Calahorra se consolide como un destino navideño y los calagurritanos y los visitantes vivan y disfruten de la Navidad aquí", ha destacado la concejala de Cultura y Turismo, Reyes Zapata, que ha continuado que "este mercado es una cita esperada que marca el inicio de la Navidad en nuestra ciudad e impulsa la actividad comercial y turística".

El Mercado navideño podrá visitarse el 28 de noviembre de 17,00 a 20,30 horas y el sábado y el domingo de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,30 horas.

A lo largo de estos días se desarrollará un completo programa con más de 30 actividades dirigidas a todos los públicos con talleres, actuaciones musicales, catas gastronómicas, visitas guiadas, espectáculos y teatro.

Viernes, 28 de noviembre: apertura del mercado A las 17,00 horas se abrirán las 28 casetas del Mercado navideño y a las 18,00 horas los más pequeños podrán disfrutar del primer taller infantil 'Bolas de árbol navideñas', organizado por el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra.

Sábado, 29 de noviembre: talleres, música y sabor riojano Desde las 11,00 horas el Mercado abrirá de nuevo sus puertas con los talleres gratuitos como 'Mandalas navideñas', 'Devora y decora brochetas de arbolitos de Navidad', 'Manitas creativas' y 'Diseña tu chapa navideña' y actividades solidarias realizadas por la asociación cultural y de coleccionismo 'El Lazarillo' en favor de una oenegé de Calahorra.

A las 12,15 horas actuará la Banda Juvenil de la EMMAE 'Maestro Arroyo' y la tarde ofrecerá el concierto 'Villancicos bajo las estrellas', el espectáculo 'El mago de los globos encantados', la cata gourmet de pinchos y vinos riojanos 'Caprichos de invierno', más talleres y la actividad 'Navidad mágica: Papá Noel te escucha y el árbol guarda tus deseos'.

Durante el fin de semana se instalarán 3 hinchables en la plaza del Mercado y el aparcamiento de la calle Coliceo: 'El gran descenso polar con 30 metros de trineo', 'La Casita de cuento' e hinchables mágicos.

Domingo, 30 de noviembre: magia, ajedrez y visita de los muñecos amigos El domingo continuará la programación con más talleres para niños y adultos, el show del mago Juancho, partidas rápidas de ajedrez y la animación teatral 'La niñera voladora y el maestro de las chimeneas'.

A las 19,00 horas se representará la obra 'Las Ratas' en el teatro Ideal y el mercado finalizará con la actividad 'Un abrazo dulce con chocolate y bollo'. Durante el fin de semana Calahorra se llenará de ilusión y ambiente festivo y el espíritu navideño invadirá la ciudad.

XIV EDICIÓN

El Mercado navideño celebra su décima cuarta edición con la participación de las floristerías Herga, Jennifer Romanos y Silvia; las pastelerías Flor y Nata, La Tentación, Dulce en Boca, Tartdekor y Kate-Cakes La Leal; las tiendas de decoración Proyección 10 y Capitel; el Consejo Comarcal de la Juventud de Calahorra; la asociación de Belenistas calagurritanos y de Logroño; Dulces El Avión; Banderillas y encurtidos 'Moni'; Fuertes Gourmet; Montecelo; Mis Recortes; Miguitas Mi Pan; Copy&Decó; Mänual, ropa de cabeza; mermeladas Anamela; librería Dos más Tres; Sensaciones; Mimo's Cream; El Desván Vacío; Doc Design y Con-Sentidos.

Encendido del alumbrado de Navidad. El viernes 28 de noviembre a las 19,00 horas se encenderán las luces de Navidad desde la Glorieta de Quintiliano.

Este acto tan simbólico como emotivo estará amenizado por el coro infantil 'Cantalegre' del colegio San Agustín que interpretará varios villancicos.

A continuación, el grupo Scout Nuestra Señora de Guadalupe repartirá chocolate en la plaza de El Raso.

Más de 200 adornos lumínicos de tecnología led de bajo consumo harán brillar a Calahorra del 28 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

Con el encendido del alumbrado y la apertura del Mercado navideño comienza la Navidad calagurritana.

'Animamos a participar en las actividades del mercado y a visitar Calahorra esta Navidad", ha concluido la concejala de Cultura y Turismo.