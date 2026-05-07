El mes de mayo abre el Teatro Bretón a lo grande con un fin de semana con música, teatro y una actuación infantil

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón abre el mes de mayo con un fin de semana lleno de actividad que busca dar respuesta a todos los gustos y edades. El jueves 7 de mayo comienza el ciclo 'Mayo jazzea', un festival organizado por Cultural Rioja que celebra su 27 edición este año 2026.

El festival cuenta con cuatro grandes citas con el jazz actual, además de una amplia programación de actuaciones en la calle que, para este fin de semana, en caso de no poder realizarse por lluvia, se trasladarán al Auditorio Municipal.

El pianista Shai Maestro abrirá el ciclo de los cuatro conciertos principales que se celebrarán los jueves en el Teatro Bretón a las 20,30 horas.

Este artista israelí es una de las voces más destacadas del jazz contemporáneo y presentará 'The Guesthous', donde fusiona jazz lírico con electrónica y texturas cinematográficas, en un directo que promete una experiencia sonora envolvente.

El viernes 8 de mayo a las 20 horas, las actrices Malena Alterio y Carmen Ruiz se suben a las tablas para interpretar a Aurora y Blanca en 'La vida extraordinaria' de Mario Tenconi Blanco.

La obra narra la vida de dos amigas con vidas normales que reflejan lo cotidiano y lo convierten en extraordinario haciendo que la vida entera estalle ante los ojos del público. Un acontecimiento teatral imperdible en el que la amistad y la literatura irrumpen como algo único. Quizás un milagro.

Para concluir el fin de semana, el domingo 10 de mayo a las 18,30 horas, llega el espectáculo familiar 'Mr. Bo'. Esta nueva creación de Marie de Jongh Teatroa, es una comedia que combina la máscara y el clown a través de un espectáculo narrado sin palabras.

Esta obra es la última del ciclo 'El Bretón con la escuela' de este año 2026 y se representará también el lunes y el martes 11 y 12 de mayo en horario escolar para educandos de 2º y 3º de Educación Infantil. En 2024 fue galardonada con el premio a 'Mejor Espectáculo Mostra de Igualdad' y está recomendada para niños y niñas a partir de 4 años.

Las entradas para los tres espectáculos están disponibles en la web del Teatro Bretón, así como en la taquilla y vía telefónica.