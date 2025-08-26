Mesa de Contratación de Logroño avanza en trámites para recinto de San Mateo y para reurbanización de Lardero y Vitoria

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

En el primer caso, se han abierto los sobres con las propuestas técnicas; en el segundo, se ha validado el informe técnico

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Logroño ha avanzado, entre otros asuntos, en la tramitación de las licitaciones del recinto del Parque de La Ribera durante las fiestas de San Mateo en 2025 y 2026, así como en la reurbanización de las calles Lardero y Vitoria.

Así se ha hecho en una reunión mantenida en la mañana de este martes por este órgano. En el primer caso, se han abierto los sobres con las propuestas técnicas; en el segundo, se ha validado el informe técnico. Ambos expedientes continuarán su tramitación en las unidades respectivas.

En concreto, en lo relativo al recinto de San Mateo, la Mesa ha procedido a la apertura del sobre B de la documentación presentada por la empresa concurrente, la correspondiente a la propuesta técnica.

En lo que respecta a la reurbanización de las calles Lardero y Vitoria, se ha validado el informe técnico elaborado por la unidad.

La documentación será ahora remitida a las correspondientes unidades técnicas para que su análisis y valoración.

Las licitaciones continuarán así su tramitación en los próximos días conforme establecen sus respectivos pliegos y con arreglo al marco que establece la Ley de Contratos del Sector Público.