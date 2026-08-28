La Mesa del Parlamento aprueba la celebración del Debate sobre el Estado de la Región el 1 y 2 de septiembre

Archivo - El presidente del Gobierno riojano, Gomzalo Capellán, centrará la primera sesión - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento regional, oída la Junta de Portavoces, ha aprobado esta mañana la celebración del Debate sobre la Política General del Gobierno de La Rioja los próximos días 1 y 2 de septiembre, a petición del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán.

Tal y como ha informado el Parlamento de La Rioja, la Mesa ha dado el visto bueno a los aspectos relacionados con el desarrollo del Debate, que comenzará el próximo martes, 1 de septiembre, a las 11,00 horas, con la intervención por tiempo ilimitado del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán.

Concluida su intervención, los grupos parlamentarios dispondrán de un plazo de treinta minutos para presentar ante la Mesa propuestas de resolución que sean congruentes con la materia objeto de debate.

La Mesa se reunirá ese mismo día, a las 17,00 horas, para calificar las propuestas de resolución que sean presentadas por los grupos parlamentarios. Las que resulten admitidas serán entregadas a los portavoces antes de pasar a su debate y votación, lo que se producirá el miércoles, 2 de septiembre.

Ese segundo día, la jornada dará comienzo a las 9,00 horas, con la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de treinta minutos cada uno.

El presidente podrá contestar a las cuestiones planteadas de forma aislada, conjunta o agrupada por razón de la materia. Los grupos parlamentarios podrán replicar durante un tiempo máximo de diez minutos cada uno.

Finalmente, se procederá al debate y votación de las propuestas de resolución admitidas por la Mesa, que podrán ser defendidas durante un tiempo máximo de tres minutos cada una. También se podrá hacer uso de un turno en contra por el mismo tiempo de cada una de ellas.