Este miércoles comienza 'Mayo musical' con un concierto en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía

LOGROÑO 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un concierto de la Banda Joven y la Píccolo Big Band abre este miércoles, 6 de mayo, las actividades de 'Mayo Musical' en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía. Será a partir de las 18,30 horas; la entrada es libre hasta completar aforo. La iniciativa cumple 21 años organizada por la Escuela de Música Píccolo y Saxo, formada en esta edición por 16 conciertos de 32 agrupaciones que tendrán lugar en diferentes escenarios.

Más de 400 músicos, en su mayoría alumnado de Píccolo y Saxo, participan en la actividad. La mayor parte de los conciertos son gratuitos.

El concierto de mañana miércoles en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía cuenta con la actuación de la Banda Joven y la Píccolo Big Band, una propuesta que une el aprendizaje inicial con el pulso de formaciones más consolidadas a través de repertorios de jazz, funk y salsa.

Durante esta XXI edición, "Mayo musical" ofrecerá una programación que reúne a alumnado de distintas edades y trayectorias en escenarios muy diversos, desde espacios institucionales y culturales hasta enclaves patrimoniales y salas de conciertos. La mayoría de conciertos son gratuitos, pero a continuación se especifica si requieren reserva o entrada y cómo conseguirla.