Miguel Martínez Garaicoetxea, alumno del IES Comercio gana la XXX Olimpiada Informática de La Rioja

Miguel Mártinez - UR

LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miguel Mártinez Garicoetxea, alumno del IES Comercio, se ha proclamado campeón de la fase local de la XXX Olimpiada Informática celebrada en la Universidad de La Rioja.

David Vallejo Abajo, del Colegio Sagrado Corazón, y Jialiang Zhang, del IES La Laboral, han quedado clasificados en segundo y tercer puesto.

La XXX Olimpiada Informática forma parte de las Olimpiadas de Ciencias 2026. Es un concurso individual de programación algorítmica que tiene como objetivo fomentar el conocimiento de la algoritmia entre el estudiantado de educación secundaria (ESO, bachillerato o grado medio).

En la fase local -dirigida a estudiantes de educación secundaria (ESO, Bachillerato o FP Grado Medio), menores de 20 años de la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como del País Vasco- llevan a cabo varios problemas algorítmicos, en los lenguajes de programación Java, C++ o Python.

Los dos mejores clasificados competirán en la fase nacional que se celebrará en Valladolid entre el 10 y el 12 de abril de 2026. Es decir, representarán a La Rioja en esta ocasión Miguel Mártinez Garicoetxea y David Vallejo Abajo.

En la fase nacional de la XXX Olimpiada Informática Española se seleccionarán a los cuatro estudiantes de secundaria que representarán a España en la Olimpiada Informática Internacional en Uzbekistán.

La XXIX Olimpiada de Informática, en su fase local, está coordinada por Ángela Casado García y Adrián Inés Armas, y organizada por la Facultad de Ciencia y Tecnología, y el Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja, los colegios profesionales de Ingeniería Informática, el CRiPI y CIDATUM.

Además, cuenta con financiación de la Unión Europea, el Gobierno de La Rioja, Fondos Europeos y el Sistema Riojano de Innovación.