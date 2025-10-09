Miguel Sáinz asume que San Mateo "es mejorable" pero asegura que "se ha avanzado en algunas cosas"

El Ayuntamiento de Logroño rechaza crear un grupo de trabajo para dar "un giro de 180º" a San Mateo porque "ya se está empezando a desarrollar otro modelo"

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, ha reconocido este jueves, en la sesión ordinaria en el pleno del Ayuntamiento de Logroño correspondiente al mes de octubre, que San Mateo "es mejorable", refiriéndose incluso en concreto a la presupuestación inicial de las fiestas, si bien ha asegurado que "se ha avanzado en algunas cosas, aunque quedan otras pendientes".

Así lo ha dicho en su intervención tras el debate en el pleno de dos mociones relacionadas con los festejos: una del PR+ para crear un grupo de trabajo con todos los colectivos implicados en la elaboración del programa festivo; y otra, del PSOE, para configurar un nuevo puesto de director de Actividades Festivas en el Consistorio.

Respecto a la primera de las propuestas, se ha rechazado con el 'no' de la concejala no adscrita Eva Loza, VOX y PP, y el voto a favor de PSOE, IU-Podemos y PR+. Una propuesta que, como ha apuntado el portavoz regionalista, se encargaría de "dar un giro de 180 grados" a los Sanmateos "que han vuelto a ser un fiasco".

"Hay predisposición de la sociedad para hacer borrón y cuenta nueva y que los festejos de 2026 sean los mejores", ha asegurado Rubén Antoñanzas, quien ha reseñado que "hay que consensuar un nuevo modelo de las fiestas porque el actual está totalmente agotado", y "hacerlo ya, con un primer borrador de propuestas concretas este trimestre". "Hay muchas ideas para y vivir las mejores fiestas de nuestra vida", ha finalizado.

En palabras de Eva Loza, "el área de Festejos es del Gobierno, tendrá que ser el Gobierno el que responda porque tiene responsabilidad política, no podemos hacerle el trabajo supliendo con grupos de trabajo sus deficiencias".

Para la portavoz de IU-Podemos, Amaia Castro, "durante dos años hemos tenido unas fiestas de tercera división pagadas a precio de champions", frente a lo que ha defendido que "esta moción devolvería la esencia popular a las fiestas que el PP le ha quitado en estos dos años".

Desde VOX, la edil Patricia González Lacarra ha coincidido en que "ek modelo está en crisis, con falta de planificación, improvisación y pérdida de identidad", pero se ha mostrado contraria al grupo de trabajo "porque ya existe una Concejalía", a cuyos actuales responsables, en todo caso, ha pedido "autocrítica para poder empezar ya a preparar los próximos Sanmateos y que sean unas fiestas dignas de la ciudad".

La concejala socialista Carmen Urquía ha subrayado la necesidad de "una revisión profunda y una mejora real en la planificación" de las fiestas, que requieren "no más dinero, sino más calidad, más innovación y sobre todo, más profesionalización", en lo que ha llegado a plantear una mesa "dirigida por los técnicos, que coordine no solo San Mateo sino todo el calendario festivo de Logroño".

El debate de esta moción lo ha cerrado la concejala de Festejos, Laura Lázaro, quien ha valorado algunas idesa de la propuesta, pero ha señalado que "gran parte de lo que se plante ya se están haciendo y forman parte del modelo que estamos desarrollando", trabajando, ha recalcado, "codo con codo con los colectivos".

Y aunque se ha mostrado proclive a "recoger el guante en abrir más espacios de participación e incorporando más voces, porque las fiestas deben construirse desde la pluralidad", ha afirmado que "la participación de la gente demuestra que han sido unas buenas fiestas, que deben ser un proyecto colectivo".

DIRECTOR FESTEJOS.

La segunda de las propuestas sobre las fiestas ha venido de la mano del PSOE, con la creación de la figura del director de Actividades Festivas en el seno del Ayuntamiento, que solo ha contado con el apoyo de los propios socialistas y el 'no' del resto de los miembros de la Corporación.

En defensa de la propuesta, el concejal del PSOE Kilian Cruz ha argumentado que "han pasado trece días desde el fin de las fiestas y el alcalde no ha cesado aún a Miguel Sainz, o sea, que todo va a seguir igual, y no es eso lo que queremos", tras un balance festivo "con quejas constantes y malestar en la calle".

En sus palabras, "para evitar esos resultados otra vez, es fundamental contar con una cabeza pensante al frente de las fiestas", una figura, ha apuntado, que "ya existe en otras ciudades" y que sería, además, "la que proporcionaría los cambios y supliría las deficiencias en la dirección política" de los festejos.

Sin embargo, no ha encontrado respaldo la moción en ningún otro grupo. Eva Loza ha recordado que "no se modifica una RPT por arte de magia, no llegaría ni a las fiestas del año que viene"; Rubén Antoñanzas ha considerado que "el problema no es la estructura funcionarial, son las ocurrencias de los responsables de Festejos o del alcalde, el problema es la falta de ganas, de ilusión, de escuchar y de no tener la mínima autocrítica".

Para Amaia Castro, "las fiestas no se van a solucionar creando una nueva plaza e incrementando más el presupuesto, no es ése el problema de la Unidad de Festejos", recordando que, en ciudades del tamaño de Logroño "no existe esta figura, lo que existe son comisiones de festejos", al tiempo que ha llamado también "a que, para mejorar, hay que hacer autocrítica". "Las fiestas necesitan a su gente, porque sin ellos no existen", ha finalizado.

Y, por VOX, Patricia González Lacarra ha argumentado su rechazo a la moción, en que "no estamos a favor de más estructura ni más gasto, que no está justificado desde el punto de vista de la organización interna", defendiendo a cambio que "lo que hay que hacer es trabajar con la gente".

Para cerrar este debate, Miguel Sáinz ha afeado al PSOE que "el mismo sábado que la única empresa que se presentó anunció su renuncia a la Terraza, su portavoz se puso la medalla de esa renuncia". "No son los únicos que creen que San Mateo es mejorable, pero sí son los únicos que siguen extendiendo el mantra de que han sido los peores de la historia, cuando la realidad es que han sido multitudinarias", ha afirmado.

A su juicio, además de resaltar "el excelente trabajo del equipo funcionarial y político", "hemos sido valientes y ambiciosos", intentando dar salida a la nueva Terraza San Mateo y con "una gran y multitudinaria programación musical".

"Probablemente -ha reconocido- la presupuestación inicial de los festejos era mejorable, pero el incremento no es tan grande, en torno a 150.000 euros, que corresponde a la mejora de la progamación musical. Asumo la crítica de presupuestar mejor desde el principio o que los adolescentes requieren más atención para programar mejor. Hemos vanzando en algunas cosas, otras quedan pendientes", ha concluido.

MÁS MOCIONES.

Por otro lado, se ha rechazado una moción presentada por el Grupo Municipal de VOX para la elaboración de una Ordenanza Reguladora del Uso de Símbolos en las fachadas de los edificios públicos municipales. El acuerdo ha contado con el único respaldo de VOX y el 'no' de los demás grupos y de la concejala no adscrita Eva Loza.

Una propuesta que la portavoz de esta formación ha defendido para "unir" en torno a banderas oficiales, y que el resto de grupos ha considerado "una estrategia política que no es algo formal", sino "un intento de censura".

Además, por parte del equipo de Gobierno municipal, la portavoz Celia Sanz ha avanzado que "se está trabajando en un Reglamento de Protocolo y Cuestiones Oficiales de Logroño", en el que solo queda por resolver lo relacionado con la Llave de la ciudad y con la distinción a los cronistas oficiales, "y con el que se va a regular lo que plantean en la moción".

Del mismo modo, se han rechazado una moción del Grupo Municipal Socialista "a favor del Pacto de Estado frente a la emergencia climática" y otra del PR+ para modificar el funcionamiento de las comisiones informativas del Consistorio.