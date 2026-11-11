Miles de riojanos salen a la calle para exigir medidas que defiendan a las personas y reivindicar mejoras urgentes - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de riojanos -40.000 según los convocantes (UGT, CC.OO., CNT, CGT, el Sindicato de Vivienda de La Rioja y el de Trabajadores de la Enseñanza, frente a los 10.000 que indican desde la Delegación de Gobierno)- han secundado esta tarde la manifestación por la huelga general, para exigir medidas "que defiendan los intereses de las personas" y reivindicar mejoras "urgentes" en vivienda, salarios, pensiones y servicios públicos.

Tras una pancarta en la que se podía leer 'Vivienda, salarios, pensiones y servicios públicos' y la firma de los sindicatos y organizaciones convocantes, la cabecera de la manifestación ha salido pasadas las 18,00 horas de esta tarde de la Glorieta del Doctor Zubía para recorrer Portales, Gran Vía, Vara de Rey y llegar al Espolón.

A pesar de una fina lluvia que ha acompañado durante toda la cita, los asistentes han ido agolpándose y sumándose a la marcha por el centro de la capital riojana hasta crear una gran marea de personas mostrando su apoyo a la huelga general que incluso llegando a la plaza del Espolón, sobre las 19,15 horas, todavía se estaba haciendo más grande.

Durante todo el recorrido han proliferado diferentes proclamas como "Contra el capital, huelga sindical" "Rentistas culpables, Gobiernos responsables", "El centro de Logroño no es para turistas, es para vecinas y sindicalistas", "Logroño será la tumba del rentismo" o "De norte a sur, la lucha sigue cueste lo que cueste".

"SEGUIMIENTO MAYORITARIO"

Previamente, los portavoces convocantes han atendido a los medios para mostrar su satisfacción por el seguimiento de la huelga en la región. El primero en intervenir ha sido el secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo, quien esperaba que la manifestación fuera "histórica" teniendo en cuenta el "seguimiento mayoritario" en todos los sectores que ha tenido la convocatoria durante toda la jornada.

Ha asegurado que lo que pretenden con esta cita es que se hagan políticas "que defiendan los intereses de la gente" y que la clase empresarial de nuestro país, en especial la riojana, "reparta la riqueza que se está generando en todas las empresas".

Es el momento -ha proseguido- de que también los políticos "se den cuenta de que algunas cosas tienen que cambiar. La primera, la vivienda porque no es posible que se esté destinando hasta el 70% del salario al pago del alquiler o al pago de la hipoteca". Por supuesto también las pensiones "que están protegidas por ley".

Jesús Izquierdo se ha referido también a la necesidad de la mejora de los salarios. "No es posible que siga habiendo trabajadores pobres en nuestro país que tienen dificultades para llegar a fin de mes".

Finalmente ha querido agradecer el esfuerzo de todas las personas trabajadoras que han renunciado a su salario para intentar proteger nuestros derechos.

"ESTO ES SOLO EL PRINCIPIO"

En el acto también ha tomado la palabra la portavoz del Sindicato de Vivienda de La Rioja, Cristina Briongos, quien ha evaluado de forma "bastante positiva" el seguimiento y la movilización riojana durante toda la jornada.

Como ha indicado, "esta huelga es solo el principio". "Estamos creando una organización de base desde abajo, día a día, barrio a barrio, casa a casa. Y este es el resultado, haber conseguido forzar la convocatoria de una huelga general después de 14 años con unos resultados aceptables".

Como ha defendido en su intervención hasta que no haya contratos indefinidos de alquiler que nos den estabilidad, hasta que no se saque la vivienda de manos de fondos buitre y consigamos devolver el derecho a la vivienda a la gente "seguiremos luchando".

"QUE VENGAN Y LO VEAN"

Posteriormente ha intervenido el secretario general de CCOO La Rioja, Rodrigo Alfaro, quien ha querido felicitar a la ciudadanía por secundar esta huelga que "no la quería ni apoyaba ni el Gobierno de España, ni la oposición, ni el Gobierno de La Rioja, ni ningún partido mayoritario".

"Pues aquí están, que vengan y lo vean, un movimiento, una movilización histórica en esta ciudad y en esta región que les va a obligar a ponerse las pilas y a marcar unas políticas y unas propuestas concretas", ha destacado.

"NO SOMOS TRES O CUATRO"

Por parte de la CNT, Susana Verano ha asegurado que aquí "no hay tres o cuatro personas", esto es "una huelga y una manifestación política". En su discurso también ha defendido a las mujeres que "sufren brechas salariales del 16 por ciento".

Por STE Rioja, Nuria Miguel, ha sido contundente a la hora de señalar sus reivindicaciones "más inversión en educación pública y menos privatización". Igual que José Sánchez, de CGT Rioja, quien ha querido dejar solo un dato; "El de Red Eléctrica que mostraba que hoy, comparado con el miércoles de la semana pasada, el pico había sido hasta un 15% menos de consumo eléctrico".

Tras la manifestación se procederá a la lectura de un manifiesto en el Espolón logroñés. En él expresan que "sí hay alternativas".

"LA VIVIENDA UNIVERSAL SERÁ UNA CONQUISTA"

Como indican cada derecho conquistado es testimonio "de lo que nuestra clase ha sido capaz de conseguir cuando se ha organizado y plantado cara: la jornada de 8 horas, las vacaciones pagadas o los permisos de maternidad son fruto de ello. Ahora mismo la industria cárnica está también luchando con una huelga de cinco días. Y no vamos a parar. Y tenemos claro que la vivienda universal también será una conquista lograda con nuestra organización y nuestra lucha".

A juicio de los convocantes, "nos enfrentamos a un mismo enemigo con distintas caras: empresarios, rentistas y los gobiernos que los sostienen" por ello no basta con esperar a que las instituciones resuelvan nuestros problemas.

"Ni el gobierno local, ni el autonómico ni los 8 años de gobierno central han hecho nada por resolver el problema de la vivienda. Nos han detenido, nos han condenado, han regado con dinero público a los rentistas y han alimentado, año tras año, a quienes viven de nuestro salario y trabajo", han lamentado.

Por tanto aseguran "ningún parche va a solucionar la crisis de la vivienda o la precariedad laboral. La miseria de la clase trabajadora no es algo arbitrario ni temporal, sino el resultado del sistema capitalista, un modelo económico que ha convertido una necesidad fundamental en una mercancía".

Como recuerdan, hoy, 11 de noviembre, "se cumplen 19 años desde que un militar fascista asesinó a Carlos Palomino tras una manifestación. Hace dos semanas, dos jóvenes sufrieron una brutal agresión por parte de un grupo de fascistas en nuestra propia ciudad. El auge de la reacción se manifiesta en el señalamiento de las personas migrantes, las palizas a personas LGTBIQ+, el avance del machismo, la proliferación de grupos de desocupación y la persecución del sindicalismo".

Una situación que ya vivimos aquí en nuestra ciudad con el 'No Caso' del 14 de noviembre de 2012, "el montaje policial de la última huelga general".

Además, aseguran, "no vamos a permitir que nos dividan como clase".

Por todo ello, las reivindicaciones son claras. Exigen:

Expropiar toda la vivienda vacía, la vivienda destinada a usos turísticos y la vivienda en manos de grandes propietarios para convertirla en un gran parque de vivienda de titularidad pública permanente.

Contratos indefinidos y alquileres asequibles, cuyos precios estén vinculados a los salarios reales de la población trabajadora.

La paralización inmediata de todos los desahucios.

La reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales.

Una actualización de salarios y pensiones que nos permita vivir dignamente.

Exigimos unos servicios públicos de calidad al servicio del pueblo trabajador.

Pueblos en los que poder vivir y trabajar.