El Ministerio de Cultura devuelve a La Rioja la Virgen de la Manzana robada del Monasterio de Suso, San Millán, en 1963 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, devuelve a La Rioja la Virgen de la Manzana, procedente del retablo del monasterio de San Millán de Suso y robada en 1963. El proceso de devolución ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ministerio de Cultura, el Gobierno de La Rioja y la Junta de Andalucía, y ha contado con la participación del Museo de Málaga y el Museo de La Rioja.

La Virgen de la Manzana fue robada durante la noche del 4 al 5 de agosto de 1963 y recuperada dos años después en Poitiers (Francia). Tras su restauración por el que hoy es el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), fue identificada únicamente como 'Virgen con niño', perdiéndose la referencia a su procedencia.

La talla fue depositada entonces en el Museo de Málaga. Allí fue recientemente identificada como la Virgen procedente del retablo de San Millán de Suso, lo que permitió el inicio del proceso de devolución que ahora concluye.

EXPUESTA EN EL MONASTERIO DE YUSO

La talla gótica, que pasará a formar parte de las colecciones estatales del Museo de la Rioja, podrá verse desde el 30 de septiembre al 10 de enero en la exposición 'AutorIA: La Rioja, tierra del español' que acoge el monasterio de Yuso y que ha sido el fruto de la colaboración entre el Ministerio de Cultura, el Gobierno de La Rioja y la Junta de Andalucía, con la participación del Museo de Málaga y el Museo de La Rioja.

La exposición incluye también otros bienes de excepcional relevancia como el brazo de la cruz de marfil de San Millán del siglo XI, prestado por el Museo Arqueológico Nacional y que permite reunir por primera vez los tres brazos conservados de esta obra, junto a los procedentes del Museo del Louvre.

Por su parte, el Archivo Histórico Nacional aporta el Códice Patrístico, el más antiguo de los elaborados en el scriptorium emilianense, que contiene 22 glosas en el primer romance hispano.

La exposición reúne además piezas procedentes de instituciones nacionales e internacionales como el Museo del Prado, la Real Academia Española, la British Library y el Museo del Louvre. 'Abierto por restauración' Coincidiendo con la apertura de la exposición, el Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España, organizará visitas guiadas al monasterio para conocer los trabajos de restauración que se están realizando en el enclave.

Esta iniciativa, que ya fue impulsada por el Ministerio de Cultura en el verano de 2025 y recibió más de mil visitantes, ofrece al público la posibilidad de realizar un recorrido guiado por el interior del edificio, así como el acceso a la torreta de andamio habilitada para las visitas turísticas.

La intervención de emergencia en el conjunto monástico que está llevando a cabo el IPCE, iniciada en diciembre de 2024 y que cuenta con una inversión de más de 4,5 millones de euros, tiene como objetivo la eliminación de humedades, la correcta gestión de las aguas del entorno y la consolidación del edificio y del terreno, para garantizar su conservación.

Además, se está actuando sobre las cubiertas y otros elementos afectados, para lo cual se ha instalado una sobrecubierta temporal que permite proteger al conjunto.

MONASTERIOS DE SUSO Y YUSO

El Monasterio de Suso, fundado en torno al oratorio y las reliquias de San Millán, fue una de las primeras comunidades monásticas hispánicas y se convirtió en un importante centro religioso, cultural y lingüístico. El edificio, cuya cabecera aún en pie es de estilo mozárabe (siglo IX), fue posteriormente ampliado en el siglo X y finales del XI, ya en estilo románico. En él se escribieron importantes textos medievales como las glosas emilianenses, que marcan el nacimiento del idioma español.

Aunque su difícil ubicación motivó la construcción del Monasterio de Yuso, Suso siguió siendo un lugar de estudio y retiro, y fue también cuna del primer poeta conocido en lengua castellana, Gonzalo de Berceo.

El conjunto monástico de San Millán de la Cogolla, formado por los Monasterios de Suso y Yuso, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, y destaca por su impacto religioso y cultural en La Rioja y Navarra, y su vinculación con el origen de la vida monástica en España y la lengua castellana.