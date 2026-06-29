Un minuto de silencio en Logroño busca "llenar de luz y energía a Venezuela"

Minuto de silencio en Logroño en solidardad con Venezuela - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la asociación 'Alma Venezuela', Juancho Parra, ha señalado que el minuto de silencio, que se ha guardado a las 12,00 horas ven la plaza del Ayuntamiento de Logroño, convocado a nivel nacional para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), busca "llenar de luz y energía a Venezuela que permanece bajo los escombros en espera de ser rescatada".

Parra ha tenido un recuerdo muy especial para los fallecidos, sus familiares, y los heridos por los terremotos que la semana pasada asolaron el país sudamericano. En la concentración ha tomado también la palabra el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que ha anunciado, todavía sin cuantificar, que se va a destinar una partida humanitaria para Venezuela, que será aprobada en la Junta de Gobierno.

Junto al primer edil municipal, se han solidarizado con el país, el resto de la Corporación, así como miembros del Parlamento riojano, el expresidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, así como un número reseñable de venezolanos, residentes en la capital riojana.

El presidente de 'Alma Venezuela' ha dicho que el "doblete sísmico ha provocado una tragedia de incalculables dimensiones en nuestro país, llegando a devastar zonas como La Guaira o gran parte de Caracas". "Las cifras de fallecidos crecen minuto a minuto y pueden alcanzar lamentablemente cifras de 5 dígitos", han dicho emocionado.

Parra, que lleva fuera del país 15 años -por "cuestiones políticas"-, ha admitido "sentir una enorme impotencia de no poder estar allí cuando los que más me necesitan, pero esa impotencia se transforma en energía para desde Logroño activarnos todos los que estamos aquí las 24 horas del día para buscar la manera de canalizar eficientemente todas las ayudas y poder implementar un plan de recogida de donativos".

"Venezuela es nuestra tierra, son nuestras raíces, no entendemos por qué nos han tocado tantas desgracias y tanto sufrimiento juntos, pero nuestra voluntad y interés es firme y volveremos a salir a flote", ha concluido.

Por su parte, Escobar ha trasladado "un abrazo enorme en nombre de toda una ciudad", a todo el pueblo de Venezuela. "Estamos aquí toda la corporación, sin ningún tipo de fisura, ayudando en la medida de nuestras posibilidades", ha apuntado.

Finalmente, ha avanzado que "como modestísima contribución en la parte que nos toca, vamos a destinar una partida humanitaria, lo haremos en la siguiente Junta de Gobierno, también con destino a Venezuela".