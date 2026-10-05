Minuto de silencio en Logroño tras los últimos asesinatos "insoportables" por violencia de género

Minuto de silencio en Logroño tras los últimos asesinatos "insportables" por violencia de género - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes institucionales han vuelto a mantener este lunes un nuevo minuto de silencio ante los tres últimos asesinatos por violencia de género sucedidos en España. Convocada por la Delegación de Gobierno, la delegada en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha asegurado que es "insoportable" hablar de estos datos de violencia de género.

En su intervención posterior con los medios de comunicación, Arraiz ha indicado que para luchar contra la violencia de género es necesario "reconocer el problema y poner medidas" frente a "ciertas formaciones políticas, como VOX, que no reconocen que exista".

Además la delegada ha invitado a cualquier persona que "intuya" algún caso en su entorno a que se ponga en contacto a través del teléfono 016 o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "para ofrecer la protección necesaria a las mujeres".

También ha valorado la importancia del sistema VioGén "que ha ayudado a salvar vidas" aunque, como ha reconocido, "en algunas ocasiones ha tenido algún problema". Aún así, ha insistido, "hay muchas mujeres con un sistema VioGén, un sistema de protección que está funcionando también y, por lo tanto, salva muchas vidas".