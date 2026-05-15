Un minuto de silencio por víctimas violencia de género en Logroño; "A pesar de que muchos lo nieguen, aquí seguiremos"

Nuevo minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género en Logroño; "A pesar de que muchos lo nieguen, aquí seguiremos" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

María Isabel, de 50 años, María Gema, de 57, y Karen Giovanna, de 21. Estos son los nombres propios por los que desde la Delegación de Gobierno de La Rioja se ha mantenido este viernes un minuto de silencio en su memoria tras sus asesinatos por violencia de género. Todo ello "a pesar de que determinadas fuerzas políticas u organizaciones nieguen este hecho".

Así de contundente se ha mostrado la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, en su declaración ante los medios para lamentar los últimos asesinatos machistas que se han vivido en nuestro país. Previamente ha lamentado que, en lo que va de año, ya son 19 las víctimas de violencia de género.

Mujeres -ha dicho- "que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Tristemente tenemos que volver y así seguiremos haciéndolo ante las puertas de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno de toda España".

La delegada ha puesto de manifiesto que desde las propias administraciones "vamos a seguir denunciando estas situaciones pese a que haya fuerzas políticas, organizaciones determinadas o ideologías, que están negando este hecho en este país".

Desde su posición "pondremos esta situación siempre sobre la palestra para decir que es algo que ocurre y con lo que hay que acabar".

Además ha querido "seguir insistiendo" a todas las mujeres que estén pasando por esta situación que "cuentan con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

También ha recordado la importancia del número de teléfono 016 "para atender todas las situaciones". No les dejarán solas hasta "que sigan ocurriendo estos asesinatos".

"NI RUTINAS NI ESTADÍSTICAS"

Finalmente, en la lectura de un manifiesto se ha destacado que detrás de cada cifra "hay una vida, una familia y un entorno que queda marcado para siempre". Estos datos "no pueden ser rutinas ni estadísticas que se leen y se olvidan, la violencia machista es una emergencia social que exige un compromiso colectivo y responsabilidad ciudadana".