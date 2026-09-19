'Montecarlo 67', De Rubén Guindo, Ganador Del Premio Del Jurado Del XXVII Festival De Cortometrajes '¡CORT...En!' - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'Montecarlo 67' ha conseguido dos de los siete premios que concede el Festival 'CORT...en!-Ciudad de Calahorra': el del Jurado, máximo reconocimiento del certamen, y el de mejor actor. Ha sido el triunfador de esta vigésimo séptima edición, cuyos galardones se han entregado en la noche de este viernes.

El director del corto, Rubén Guindo, ha recogido el premio del Jurado (2.000 euros) que le ha entregado la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y el protagonista del cortometraje, Carlos Santos, ha recibido el de mejor actor (400 euros) del concejal de Juventud, Iván Jiménez.

Un año más, el teatro Ideal se ha llenado para celebrar la gala de clausura del Festival 'CORT...en!-Ciudad de Calahorra' con la entrega de premios y disfrutar del mejor cine en formato cortometraje.

El premio del Público (800 euros) ha recaído en 'Quemar al padre', de Rafa Piqueras, elegido por los espectadores que asistieron a las proyecciones de los 24 cortometrajes seleccionados por el jurado durante la primera semana de agosto en la 1º Travesía de Paletillas.

La vicepresidenta primera del Parlamento de La Rioja, Mª Teresa Antoñanzas, ha sido la encargada de entregar este galardón a su director Rafa Piqueras.

Por su parte, el premio al mejor director menor de 30 años (800 euros), patrocinado por el Instituto Riojano de la Juventud, ha sido para '¿Qué comen los dragones?' de Álvaro León, que ha subido al escenario del Ideal para recibir este reconocimiento de manos del director general del Instituto Riojano de la Juventud, Juan Diego Alcaide.

Este premio pone en valor el talento de las nuevas generaciones y la apuesta del festival por impulsar y visibilizar a jóvenes creadores que comienzan su trayectoria en el ámbito cinematográfico.

Al igual que los galardones a mejor actriz y actor menor de 30 años (400 euros cada uno), que este año se han otorgado a Julia Fortaña por su papel en 'La Barraca' y a Sergio Alamar por su interpretación en 'Cruce de caminos'.

Ninguno de los dos premiados ha podido a asistir a la gala. Así que la directora del cortometraje 'Cruce de caminos', Bárbara Fernández, ha recogido el de Sergio Alamar, entregado por Aránzazu Aracama de ACTIBA, mientras que Julia Fortaña ha dado las gracias a través de un vídeo. Igual que Cristina Fernández, protagonista de 'Pálpito', distinguida como mejor actriz.

Una edición más, esta gala cinematográfica ha estado presentada por la actriz calagurritana Mª José Garrido y ha contado con el acompañamiento musical al piano de la también calagurritana Ángela Irisarri, encargada de poner la banda sonora a esta noche de cine. Las dos han ofrecido actuaciones musicales que han hecho más especial esta noche dedicada al séptimo arte.

El Ayuntamiento de Calahorra organiza este festival de cortometrajes con la colaboración del Instituto Riojano de la Juventud y el apoyo de ACTIBA, que en su vigésima séptima edición ha homenajeado la película Kill Bill de Quentin Tarantino, protagonistas del cartel diseñado por Micaela Arregui.

Este año se han presentado un total de 749 cortometrajes. A lo largo de sus 27 ediciones, el festival se ha consolidado como una cita en el calendario cultural de Calahorra y dentro del panorama cinematográfico nacional.