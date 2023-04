Moreno cree que Podemos estatal está jugando "sucio" y se pregunta si conoce la "nefasta" elección que fue Romero

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha creído hoy que Podemos estatal está jugando "sucio" en las negociaciones para cerrar la confluencia entre Podemos e IU de cara a las próximas elecciones y se ha preguntado si conoce la "nefasta" elección que fue Raquel Romero.

Moreno, en rueda de prensa sobre otro asunto, y preguntada por el avance de las negociaciones antes de que el próximo 14 de abril expire el plazo para registrar las coaliciones, ha indicado que no da por cerrada la posibilidad de llegar a un acuerdo con Podemos hasta las doce de la noche de ese día.

No obstante, y tras destacar que, desde IU, se ha hecho un "esfuerzo enorme de responsabilidad" en las negociaciones, ha lamentado que, desde Podemos, no se esté hablando de programa electoral, dado que en La Rioja sólo IU lo ha elaborado, y se estén exigiendo cantidades económicas.

De este modo, ha relatado cómo había un primer preacuerdo para que Moreno encabezase la lista al Parlamento de La Rioja y la concejala de Podemos Amaia Castro al Ayuntamiento de Logroño, junto con un reparto al cincuenta por ciento de las listas y los recursos.

Desde Podemos estatal, sin embargo, no se cerró el acuerdo e IU "cedió" y "regaló un diez por ciento más" de los recursos, hasta llegar al sesenta por ciento. El pasado domingo se volvió a cerrar el acuerdo pero el lunes Podemos lanzó una "contraoferta" y exigió el setenta por ciento de los recursos.

Moreno entiende la "importancia de confluir" pero le resulta "incoherente y curioso" que Podemos no tenga "ningún inconveniente en el programa de IU, el único que se ha puesto encima de la mesa", dado que es la única organización de las dos que ha "hecho los deberes" y no llegue a un acuerdo por "intereses económicos".

La diputada de IU no ha olvidado "las consecuencias que hemos tenido que sufrir por la mala elección de la candidata de Podemos en las últimas elecciones", Raquel Romero, consejera de Igualdad y diputada no adscrita al ser expulsada de la formación morada.

Para Moreno, no es responsabilidad de Podemos la "nefasta gestión de Romero pero es evidente que le sitúa en una posición de debilidad". "No sé si en Madrid son conscientes de los cuatro años que hemos padecido en esta comunidad como consecuencia de la nefasta elección de su candidata", se ha preguntado.

La diputada de IU ha apostado por "conformar las coaliciones más amplias, incorporando a personas de movimientos sociales" en un espacio "mas amplio" en la línea de Sumemos, impulsado por Yolanda Díaz.

A este respecto, ha creído que España está viviendo un "momento histórico" y ha visto que no "parece de recibo" que Podemos "no esté a la altura". "Es mucho lo que no nos jugamos; es fundamental unir fuerzas", ha resaltado.

En La Rioja, para Moreno, Podemos "está jugando sucio, feo", cuando, ha aseverado: "Nos jugamos la comunidad y el país". Ha tenido la esperanza de que las bases de Podemos "obliguen" a su dirección a corregir el rumbo.

Moreno ha recordado la "exigencia" de Podemos estatal a Yolanda Díaz para realizar unas primarias, y ha contado cómo en La Rioja IU ofreció a Podemos unas primarias "y se negaron, porque no quieren primarias", ha dicho, "usan la democracia como instrumento para imponer su santa voluntad".

La diputada de IU, vicepresidenta del Parlamento de La Rioja, se ha aferrado a que "hasta el ultimo minuto todo puede ser" pero ha calificado de "condiciones inasumibles" el que Podemos exija el setenta por ciento de los recursos.